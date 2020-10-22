Таксист в Липецке не вынес грязи в салоне и захотел оплатить химчистку за счет пассажирки

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Липецка. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

31 июля 2020 года обвиняемый потребовал от пассажирки, по вине которой произошло загрязнение салона его автомобиля, оплатить химчистку.

Получив отказ, он забрал её банковскую карту и перевел на свой счёт денежные средства в размере почти 6 тысяч рублей. С целью получить с 56-летней женщины оставшуюся сумму в качестве оплаты химчистки и проезда он забрал её паспорт, пояснив, что вернет его в случае погашения задолженности. О неправомерных действиях автомобилиста липчанка заявила в правоохранительные органы.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант признал, раскаялся в содеянном и загладил причиненный преступлением вред. Учитывая эти обстоятельства, а также то, что совершенное преступление небольшой тяжести, обвиняемый ходатайствовал о прекращении уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Данное ходатайство и материалы уголовного дела направлены в суд.