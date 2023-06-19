Региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России – 2023» пройдет в Липецке 3 августа. Участникам предстоит пройти три тура. Два из них – теоретические: на знание правил дорожного движения, местных особенностей (истории родного края и расположения различных учреждений и объектов в регионе, а также подъездов к ним), российского законодательства о такси и истории развития службы такси в стране. В третьем туре будут проверять профессиональные навыки, в том числе плавность вождения. Аккуратность поездки жюри оценит по стакану, наполненному водой и установленному на крыше авто.

Призовой фонд регионального этапа – 30 000 рублей. Кроме того, победитель представит регион на всероссийском этапе. Там также предусмотрено три этапа: теоретический (на знание отечественной истории, российского законодательства о такси, правил дорожного движения и основ перевозки пассажиров и багажа), практический (соревнования в формате «Спринт-слалом. Дуэль» на легковых автомобилях такси) и творческий на представление своего региона.

В этом году региональные этапы пройдут в 12 субъектах. Подать заявку на участие можно по ссылке.