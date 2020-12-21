По результатам встречи представителей региональной власти с местными и федеральными операторами такси в Липецкой области договорились о перевозке волотёров и медиков.

Перевозки непростые. Под эти вызовы необходимо специально оборудовать такси защитными экранами. Да и таксистов, желающих возить людей, находящихся в зоне риска по COVID-19, немного.

– Но особенно ценно то, что бОльшая часть операторов (почти все небольшие местные, районные компании, с не самой высокой выручкой!) и федеральный “DiDi” наотрез отказались брать деньги за эти поездки, – поделился приятной новостью в своем Instagram вице-губернатор Дмитрий Аверов.

В Липецке крупнейшие операторы, в том числе “Maxim”, “Яндекс.Такси” также закрепили под вызовы волонтеров и медиков отдельные авто с существенной скидкой.

– Наш бизнес с нами в одной упряжке. Очень важно, что естественное для предпринимателей желание заработать отходит на второй план, когда мы решаем общие для всех проблемы, – отметил Дмитрий Аверов.