Состоялась презентация проекта «Липецкая область на кончиках пальцев». Он реализуется на средства президентского гранта, и будет знакомить слабовидящих детей с достопримечательностями региона.

В рамках проекта будут созданы тактильные карт-площадки природных и архитектурных объектов региона. Слабовидящие дети смогут потрогать объекты, созданные в миниатюре, познакомиться с рельефом местности и зданиями. «Подобных проектов должно быть больше, и мы готовы их поддерживать. Забота о детях, своевременная помощь, создание условий для их всестороннего развития – важнейшие приоритеты деятельности органов власти», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего будет пять карт-площадок, на каждой из которых по три объекта. Первая – «Липецк», здесь расположатся памятник Петру Великому, бювет минеральных вод в Нижнем парке и Христорождественский собор. На площадке «Елец» создатели планируют разместить памятник в честь 850-летия города, елецкое кружево и Вознесенский собор. Кроме того, будет платформа с романовской игрушкой, пространствами Кудыкиной горы и флорой и фауной Галичьей горы. Помимо этого планируется установка большой настенной карты Липецкой области с рельефно-графическим изображением, названия объектов на нём будут продублированы шрифтом Брайля.

Как рассказывают авторы проекта, ребята с нарушением зрения смогут познакомиться с уникальными картами уже в августе этого года. Размещаться они будут в липецком центре образования, реабилитации и оздоровления. «Основная наша задача сделать все архитектурные и природные объекты максимально приближенными к оригиналам, только в миниатюре. Специалисты используют 3D-модели, а также материалы схожие по фактуре с подлинниками. Это важно, ведь слепой или слабовидящий ребёнок будет таким образом знакомиться со своим городом, родным краем», – рассказала руководитель проекта Ольга Баязитова.