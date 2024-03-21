Жительница ст. Плавица Елена ЕПИШИНА шьёт игрушки в человеческий рост.

ЯГУСЯ ВСЕХ ПОБЕДИЛА!

Елена Викторовна по роду своей деятельности очень далека от творческих моментов, тем более выступлений на сцене: 24 года заведует автозаправкой на станции Хворостянка, до того выучилась после школы и трудилась бухгалтером на госплемзаводе «Отрада». Откуда ж такая страсть к ростовым куклам? Об этом и спросим саму мастерицу.

— Я родилась в Барятино, до 8 класса там училась, а в старших классах в школу и клуб мы ходили в Пушкино, — вспоминает собеседница о своей юности, — и мне всегда нравилось выступать на новогодних праздниках-маскарадах в образах различных героев. Например, в 8-м классе мне мама сшила костюм клоуна. И я всех веселила.

В клубе герои должны были защищать свои образы, а не просто так наряжаться. Кто стихи читал, кто песню пел… И, уже будучи работницей бухгалтерии «Отрады», Елена решила сшить костюм Бабы Яги — образ на века. При всех её проказах всё равно любимая людьми бабуся. Да и опять же это не положительная Снегурочка, шубку которой все девочки с детства почему-то мечтают примерить.

Соглашусь с Еленой Викторовной, что на шумной вечеринке образ Ягуси намного выигрышнее в сравнении с её положительной оппоненткой. Ну что Внучка? Песенка нежная, стишок! И всё. А у Ёжки какой размах! Хочешь мешок со сладостями у Деда кради, хочешь его самого вместе со Снегуркой. Частушки и пляски — на любой лад…

— Пять лет я была в клубе Бабой Ягой. Парик, маска и обязательный атрибут — ступа. Чтобы защитить свой образ, брала с собой кого-нибудь в подмогу. Так всегда веселее. Нам за костюмы и в целом представленную игру тогда присуждали места.

И девушка любой ценой стремилась всех победить, готовясь к празднику. По праву завоёвывала пальму первенства. Елена вспомнила, как кто-то из местных парней Ёжке практически признался в любви: «Я знаю, что под этой страшной маской прячется добрая и красивая девушка».

НЕ ЗАЙЧИХА — ТАК ТИГР…

Свои наряды она готовила из маминого материала. В семье четыре дочки, и лишь третьей Лене озорная идея приходила в голову, остальные равнодушно относились к таким её забавам. Муж Владимир, за которого вышла замуж в 2006-м, тоже поначалу не понял такого хобби супруги — шить к праздникам огромные куклы и самой же внутри них выступать. Потом оценил артистизм своей благоверной и теперь всегда возит её по магазинам выбирать ткань для очередного шедевра.

— На самом деле, — продолжает Е.В. Епишина, — это не очень дешёвое удовольствие, если задуматься и подсчитать расходы. И всё равно даже теперь с двумя взрослыми дочками стараюсь выделить средства на ткань и поролон.

(Вообще, как оказалось, ростовые куклы — не единственное увлечение нашей героини. Любит ещё вышивать иконы бисером. И в феврале нынешнего года с собственными освящёнными иконами Николая Чудотворца и Богородицы они венчались с Владимиром в церкви).

У Елены имеются и подружки-единомышленницы, помогающие создавать образ. Ну а главными подмастерьями теперь стали дочки Карина (11 класс) и София (4 класс). Им самим очень нравилось (и нравится), если мама вдруг преображается и поздравляет их, показывая целое представление. Согласитесь, кто ж из детей такой спектакль не оценит? Мама у них то Зайчиха, то Тигрёнок, то Хрюшка, то Дракончик… И уже стало традицией поздравлять родственников подобным образом. Ждут.

— Ростовых кукол на самом деле у меня очень много. Жаль, что не все сохранила. Ещё б больше было. Несколько лет назад сшила Дракошу и опять же в клубе в таком виде выступала. Через год племянник выпускался из Пушкинской школы и говорит: «Нужен Змей Горыныч, выручай». Так трёхголовый в принципе у нас уже был готов: ещё две головы пришили.

Елена Викторовна признаётся, что ей в таком деле нравится всё: и шить костюмы, и выступать. Но самое главное — это победа за представление. Сценарии для героев мамы пишет Карина. В то же время в этом году она сама решила поздравлять сородичей в волшебном образе. Видно сразу: мамина дочка. Интересы перекликаются.