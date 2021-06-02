Участников творческого конкурса «Мой талантливый ребёнок» наградили в управлении социальной политики Липецкой области. Это первое соревнование для детей, организованное управлением. Оно проходило в период с 18 по 28 мая 2021 года и было посвящено международному Дню защиты детей.

Участие в конкурсе приняли более полусотни детей в возрасте от 3 до 10 лет из разных районов региона. Свои таланты они продемонстрировали в коротких видеороликах в трёх номинациях: «Танец», «Песня» и «Стихотворение». Работы дети размещали в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

Тройку лидеров в каждой номинации определили пользователи соцсетей, проголосовав в комментариях под видео за понравившегося участника. Всего для финального голосования было отобрано 22 видео. В День защиты детей в управление социальной политики были приглашены участники конкурса и финалисты. Дети получили дипломы и подарки.

«Необходимо выявлять и всячески поддерживать одарённую молодёжь, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Наша задача – обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребёнка».