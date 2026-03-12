Талантливые, обаятельные и привлекательные

Именно такие наши современницы собрались в канун праздника 8 Марта на встречу, организованную и проведенную председателем районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов Тамарой Васильевной Шигиной.

Почти все участницы этой встречи знакомы друг с другом. Но, встретившись в узком кругу за чашкой чая каждая так много нового узнала о своих подругах!

Вот Наталия Владимировна Игнатова. Добринцы наверняка помнят ее статьи и заметки, публикуемые в нашей районной газете, о природе добринского края, не раз любовались фотоснимками, которые она представляла на суд читателей.

Являясь большой любительницей совершать пешие, лыжные и велопрогулки, исходила не только весь Добринский округ, но и его окрестности. И из каждого такого путешествия возвращалась с большим багажом новых знаний о родном крае.

Как-то наткнулась на растение, которое занесено в Красную книгу Липецкой области и которое, как утверждалось в издании, произрастало лишь на Галичьей горе. «Как же так? — удивилась наша землячка. — Я же его встречала в нашем районе». Сфотографировала растение, связалась с работниками заповедника «Галичья гора», с воронежскими специалистами.

С тех пор Наталия Владимировна активно работает в содружестве с ними. Благодаря ее стараниям найден не один десяток редких видов растений на территории Добринского района.

В 2021 и 2023 годах вышли два сборника статей «Экологические исследования в заповеднике «Галичья гора» и «Научные труды Липецкого областного краеведческого музея». В них — работы нашей землячки со сведениями о редких видах, произрастание которых выявлено или подтверждено в пределах Добринского района.

Опубликованы фото этих находок, сделанные Наталией Владимировной. А итогом стали дополнения, внесенные в Красную книгу Липецкой области. Автором-составителем одного из ее разделов стала Н.В. Игнатова.

Непростая судьба у этой женщины. Родившись в Добринке и получив высшее образование (инженер-технолог по переработке зерна), вместе с мужем уехала по распределению в Узбекистан. Там и осталась семья Игнатовых на долгие годы. Родили детей (а их было семеро!). Однако после распада СССР вынуждены были, оставив всё нажитое, вернуться в Россию и начать жизнь почти заново: ни крова, ни работы…

Всё смогли преодолеть. Подняли детей, выучили, женили-замуж выдали. И вдруг — страшная беда нагрянула в дом к Наталии Владимировне: принимая участие в специальной военной операции, погиб ее старший сын. Женщина только-только отошла от этой жуткой потери.

К счастью, она нашла в себе силы не замкнуться, не озлобиться, не потерять веру в лучшее.

Из Ростова приехала в наш район Елена Владимировна Жилинская. Купили с мужем домик в селе Павловка и вот уже более десятка лет являются нашими земляками.

Ручки у Елены Владимировны — поистине золотые! В свое время, окончив курсы при подворье Оптинской пустыни в Санкт-Петербурге, стала заниматься церковной вышивкой и золотым шитьем. 15 лет не пропадает у нее интерес к этому невероятно кропотливому занятию. Работа очень тонкая, требующая не только усидчивости, особых навыков, но и самого главного — глубокой христианской веры.

Около 40 работ выполнила мастерица, вышила 78 ликов святых (пожалуй, самое сложное в этом творческом процессе). Во многих намоленных местах России, в том числе в церквях Липецкой области, они являются их рукотворным украшением. Созданные Е.В. Жилинской иконы имеются и в добринких храмах: в Паршиновке, Павловке.

Наталию Викторовну Кудрявцеву в нашем округе знает, наверное, каждый. Долгое время она проработала в паспортном отделе РОВД (позже переименованном в миграционную службу), а последние 10 лет является главным специалистом-экспертом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Ее сложно застать за своим рабочим столом. Чаще всего бывает в образовательных учреждениях округа, на встречах с подростками, их родителями, посещает семьи, которым требуется ее помощь и поддержка. Ее трудовой стаж в МВД — четверть века.

Уроженка с. Талицкий Чамлык Г.Н. Рукина — педагог с многолетним стажем. Большую часть своей педагогической деятельности она посвятила воспитанию детей детского дома-интерната в с. Павловка. Сотни ребячьих судеб прошли через ее душу и сердце. Со многими у Галины Николаевны до сих пор сохраняются теплые отношения, хотя и детского дома давным-давно нет, и сама она уже много лет находится на заслуженном отдыхе.

Всю жизнь эта женщина старается жить в гармонии с самой собой, природой и окружающими ее людьми. Какие душевные стихи выходят из-под ее пера! Одно из них мы сегодня опубликуем. Оно родилось экспромтом, когда Галина Николаевна готовилась к встрече в совете ветеранов.

Педагог, любящая жена и мама двоих детей гордится наградой, которую получила из рук губернатора Липецкой области Игоря Артамонова — медаль за воспитание достойного сына-участника специальной военной операции.

Сотням выпускников дала путевки во взрослую жизнь и еще одна представительница славной добринской когорты учителей — Татьяна Петровна Пономаренко. Много лет отдала она работе в Пушкинской средней школе. Преподавая историю и обществознание, старалась научить мальчишек и девчонок не только понимать исторические события и социальные процессы, осознавать свои права и обязанности как граждан, но и развивать навыки, необходимые для участия в общественной жизни, формировать моральные и этические ценности, растить патриотов своей страны. Сколько интересных экскурсий, поездок по городам-героям организовала она, сколько незабываемых встреч с интереснейшими людьми!

Очень многогранны и разносторонни интересы и увлечения еще у одной активистки районной организации ветеранов — жительницы Добринки Светланы Николаевны Антюфеевой. Она и цветовод искусный (столько прекрасных цветов и кустарников разводит на приусадебном участке, в доме!), вывязывает рукотворные модные изделия и детские игрушки, с удовольствием готовит изыски кулинарного искусства. А с некоторых пор, как человек воцерковленный, открыла в себе еще одно умение — писать стихи, одно из которых с помощью искусственного интеллекта положили на музыку и получилась нежная песня о глубокой вере и вечной любви.

О Лидии Семеновне Егоровой в нашем округе знает, пожалуй, каждый. Во всяком случае люди старшего поколения хорошо знакомы с этим неугомонным, не по годам непоседливым человеком. Много лет она возглавляла районную общественную организацию ветеранов войны и труда, поименно знала каждого участника Великой Отечественной войны, всегда стремилась уделить им максимум внимания, сделать их жизнь ярче и комфортнее. И сейчас, несмотря на свой прекрасный серебряный возраст, готова дать фору молодым. Ее жизнелюбию, энергии, позитивному настрою можно только позавидовать.

Вот таких неповторимых и поистине талантливых женщин приветствовала на встрече Т.В. Шигина. Она пожелала каждой по-прежнему оставаться нежной, чуткой, внимательной.

Сама встреча была пронизана необыкновенным теплом. Собравшиеся рассказывали о себе и своих увлечениях, читали стихи и пели песни. В память о встрече Тамара Васильевна преподнесла каждой памятный подарок. А фотокорреспондент «Добринских вестей» Роман Панов сделал фотоснимок.

Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.

О, женщина! Какая ты важная птица.

Лишь только проснется —

и всё возродится:

И мир, и очаг, и уют, и вкусняшки,

На солнышке будут сушиться рубашки.

И знает она, чем кого накормить.

Всех будет бодрить и всех будет любить.

Она улыбнется — и ей улыбнутся

Цветы на окошке, и чашки, и блюдца.

А птицы в округе, что рано встают,

Подарят ей первую песню свою.

Она непреложная помощь в пути,

Чтоб Бог уходящему день освятил.

А если к кому-нибудь хворь подкрадется –

Целебное слово от мамы найдется.

Ей в помощь иконы и Ангелов круг,

Одним только взглядом развеет недуг.

Умеет она свое гнездышко греть,

Где радостно жить и за честь умереть.

Галина Рукина.

04.03.2026 г.