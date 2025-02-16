Астанков Алексей Фёдорович. Его имя известно многим труженикам сельского хозяйства. Талантливый организатор, умелый руководитель, он многое сделал для развития аграрного производства в нашем районе, показал пример смелого, новаторского подхода к решению многих сложных проблем.

Он родился 17 февраля 1925 года в селе Верхняя Матренка в многодетной крестьянской семье.

Надо сказать, что верхнематренская земля благодатна и плодородна. Оказалась она богатой и на трудолюбивых людей. Таким был и сам Алексей Федорович Астанков. Трудовой путь он начал в 1941 году бригадиром полеводческой бригады колхоза «Венок Ильича». Ему, 16-летнему пареньку, пришлось заменить ушедшего и не вернувшегося с фронта отца для своих малолетних шестерых братьев и сестер. В 1942 году, после окончания соответствующих курсов работал помощником счетовода, затем счетоводом. С 1946 года — главный бухгалтер Верхнематренской МТС, вступил в ряды КПСС.

Труженики колхоза «Венок Ильича», 1941 год, Верхняя Матрёнка.

К тому моменту, а именно в 1954 году, колхоз имени Фрунзе объединился с небольшими, но многочисленными колхозами Верхнематрёнского сельсовета — «Красным коневодом», «Венком Ильича» и другими. И судьба хозяйства сложилась так, что оно стало самым крупным в Добринском районе. Площадь всех угодий составляла 12 тысяч гектаров, Одной пашни было 10,5 тысяч гектаров. Шесть комплексных бригад, разбросанных по населенным пунктам.

Уже в объединенном колхозе имени Фрунзе в 1958 году Алексей Федорович, зарекомендовавший себя с самых лучших сторон, стал секретарем парткома. Когда он возглавил партийную организацию, то задатки лидера, организатора сослужили ему хорошую службу. Вскоре колхозники увидели и почувствовали это. Они единодушно избрали его своим председателем.

Заседание правления колхоза ведет А.Ф.Астанков

Став руководителем такого большого колхозного коллектива в тысячу с лишним человек, Астанков почувствовал огромную ответственность. И понимая груз этой ответственности, он делал всё, чтобы хозяйство развивалось и шло вперёд, а люди трудились, получали достойный заработок и радовались своим успехам.

Но нужны были твердые теоретические знания сельскохозяйственного производства. И новый председатель, без отрыва от работы, поступил на заочное отделение в Воронежский сельскохозяйственный институт. В 1964 году он его успешно закончил.

Под руководством Астанкова в колхозе начались и были проведены настоящие реформы, можно сказать, просто революционные преобразования.

Награждение свинарки Н.А Колесниковой

Верхнематренцы проложили путь к научному земледелию, правильной обработке земли, углубили пахотный слой, повысили нормы высева семян. Затем провели землеустройство и стали осваивать севооборот, внедрять систему удобрения почвы.

В колхозе была пересмотрена структура посевных площадей. С хозяйским интересом, вдумчиво заработала агрономическая служба. На смену малоурожайным культурам пришли могучие сорта пшеницы: мироновская 808, харьковская 46, ржи -харьковская 55. Ни много, ни мало, а в колхозе начался всеобщий аграрный подъем. Земли колхоза Фрунзе простирались на внушительно большой территории. Председатель везде и всегда успевал бывать. Долгим и насыщенным был его каждый трудовой день.

У всех колхозников — от специалиста до рядового — повысилась материальная заинтересованность, а вместе с ней возросла ответственность за порученное дело. В результате из года в год росли урожаи сельскохозяйственных культур, возрастала продуктивность в животноводстве. Колхоз стал намного перекрывать планы продажи государству зерна, мяса, молока, сахарной свёклы.

Весна 1981 года. Главный агроном С. В. Кидинов докладывает А. Ф. Астанкову о готовности к полевым работам

Миллионами рублей стали исчисляться доходы хозяйства. Заработанные средства тратились весьма эффективно и умело. Вскоре в колхозе один за другим стали появляться новые и новые объекты. Вошел в строй мощнейший в районе свиноводческий комплекс с годовым производством мяса в 20 тысяч центнеров. Были построены 2 кормоцеха, 3 склада для хранения сенной муки и зернофуража, ветеринарная лечебница, котельная.

Однажды в колхоз на экскурсию приехала делегация из ГДР. Техническая оснащенность хозяйства удивила зарубежных гостей. Колхоз к тому времени имел 85 тракторов, 60 автомашин, 30 зерновых и 18 свеклоуборочных комбайнов и множество другой сельхозтехники, которая ремонтировалась в собственной мастерской. Положительные оценки специалисты дали культуре земледелия.

А.Ф. Астанков не только укрепил материально-техническую базу колхоза, но и изменил облик села. В его бытность в Верхней Матренке построили и оборудовали новое здание средней школы, возвели Дом культуры, сдали в эксплуатацию детский комбинат, столовую. Появились десятки жилых домов, зданий производственного назначения, было построено новое здание правления колхоза, проложен водопровод, заменены электросети, началась газификация. К услугам жителей заработали больница на 150 мест, местный парк культуры и отдыха. Асфальтированная дорога почти в 50 километров соединила колхоз с райцентром. Считавшиеся отдаленными населенные пункты, в том числе и сама Верхняя Матренка, разительно преобразившиеся при А.Ф. Астанкове, де факто перестали быть таковыми.

Делегация из ГДР.

Коллектив колхоза неоднократно стал завоевывать первенство во Всесоюзном социалистическом соревновании. И вот 23 июня 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Алексею Федоровичу Астанкову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. К наградам этого талантливого человека добавились в последующее время ордена Октябрьской революции, Трудового Красного знамени, медали, почётные грамоты.

Верхнематренская школа, 1981 год.

А колхоз имени Фрунзе в 1967-м году за успехи, достигнутые в области сельского хозяйства, в честь пятидесятилетия Октябрьской революции, получил Памятное Знамя ЦК КПСС. Затем в 1970-м (это был год столетия со дня рождения В.И. Ленина), когда годовой денежный доход колхоза составил около двух с половиной миллионов рублей, 123 колхозника были награждены юбилейной медалью «За доблестный труд». В трудовом коллективе хозяйства, которым руководил Алексей Федорович, было немало передовиков производства, многократно занимавших первые места в социалистическом соревновании, награжденных высокими государственными наградами. Это свекловод В.Л. Рязанцев, агроном В. П. Колесников, бригадир П.М. Астанкова и другие.

Товарищи по работе избирали его в состав обкома и райкома КПСС, народ дважды предоставлял право быть депутатом Верховного Совета СССР, неоднократно областного, районного, сельского Советов народных депутатов.

Твердым правилом для А.Ф. Астанкова было — жить для народа, защищать его интересы, опираться на их опыт, традиции, знания.

«Вся моя жизнь связана с землёй. Земля… она, что дитя, заботу любит», — говорил этот легендарный председатель.

Он прожил жизнь с великой пользой. Построил дом и посадил дерево, вырастил двух достойных сыновей. И вывел из числа «неперспективных» свой населенный пункт, превратив его в современный поселок, построенный по всем правилам цивилизации, поднял благополучие его жителей.

Сыновья Астанкова — Вячеслав и Владимир

Его непререкаемый авторитет и величайший патриотизм сыскали ему исключительное уважение не только у односельчан, но и в масштабах всего района, области, страны. Земляки с честью и достоинством хранят память об этом выдающемся руководителе. 24 декабря 2004 года школе села Верхняя Матрёнка присвоено имя Героя Социалистического Труда Алексея Фёдоровича Астанкова.

…И людская память всегда более полно скажет о человеке самые точные слова.

Павел Путилин, кандидат сельскохозяйственных наук, председатель Липецкого областного Совета депутатов в 2005-2021 годах:

«Верхняя Матренка, люди, работающие и живущие здесь, для меня всегда являются источником вдохновения и пополнения сил. Где бы я ни находился, всегда вспоминаю земляков, учителей, наставников. Одним из таких был Алексей Федорович Астанков. Многие в те годы стремились устроиться сюда на работу. И если кто-то приезжал, то оставался навсегда, их поколения живут здесь до сих пор».

Виктор Некрасов, заслуженный учитель РСФСР:

«Все были обрадованы обещанию, данному председателем, построить через два-три года новое, современное здание школы. Слово Астанкова для всех было закон. За глаза его звали барином. Это было правдой лишь отчасти, в плане требовательности к людям. Вместе с тем он и сам работал от зари и до зари, дворцов и счетов в банках не имел, на Канары и даже просто в санатории не ездил. После его смерти жена переехала к сыновьям в Воронеж, а их дом купила школьная уборщица тысяч за 10-12, не более. По сравнению с другими домами в селе он ничуть не выделяется, разве что рациональной планировкой да ухоженной усадьбой. А новую школу построили в рекордно короткие сроки, за два с половиной года. Слово своё Алексей Фёдорович сдержал».

Николай Рязанцев, бывший бригадир 6-й тракторной бригады:

«Я бок о бок проработал с Астанковым более 30 лет. Мы с ним ещё работали при МТС, где Алексей Фёдорович был главным бухгалтером. Только хорошее о нём помню. Наш председатель очень ценил кадры, особенно трудяг-механизаторов. Всегда находил предлог для поощрения. Тепло, по-отцовски относился к молодым, и те всегда прислушивались к его советам, с душой относились к порученному делу».