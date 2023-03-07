Две золотые медали привезли талицкие борцы с открытого первенства Усманского района по дзюдо.

Помимо хозяев, в турнире приняли участие дзюдоисты из Липецка и села Талицкий Чамлык Добринского района. Наши спортсмены, занимающиеся в секции дзюдо под руководством Сергея Соболева, выступили отлично. Чемпионами стали Дмитрий Насонов (весовая категория до 50 кг) и Тимур Чернев (до 73 кг). Дзюдоисты показали красивую борьбу под аплодисменты многочисленных болельщиков. Одним из лучших борцов турнира был признан Дмитрий Насонов.

Материальную поддержку для поездки на соревнования оказали родители спортсменов.