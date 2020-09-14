Тамара Васильевна Шигина. Выступление на Форуме современной журналистики «ВСЯ РОССИЯ — 2020» в Сочи по теме: «ПРЕССА: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ИЗОЛЯЦИИ. КОПИЛКА ОПЫТА ЖУРНАЛА “ЖУРНАЛИСТИКА И МЕДИАРЫНОК”»

Во время всеобщей суеты из-за вирусной инфекции важно правильно организовать работу коллектива.

В сложившихся условиях роль нашей газеты в районе только возросла, поскольку через газету (тираж – около 4300 подписчиков), сайт (средняя посещаемость которого более 15 тыс. чел. в сутки), соцсети (их охват составляет более 20 тыс. подписчиков) мы размещали информацию о профилактике коронавируса, о положении дел в районе в этом направлении.

Недостатка тем у нас не было, даже с учетом отмены многих мероприятий и введения карантина. Несмотря на то, что коронавирус являлся главным инфоповодом, мы старались не зацикливаться на теме пандемии.

В отсутствии потока новостей, привычных для «мирной» жизни, журналисты переключили свое внимание на другие темы, требующие более глубокой разработки. Так, на страницах газеты была опубликована серия материалов о земляках, обосновавшихся за границей. Кстати, в условиях самоизоляции у наших «иностранцев» также появилось время пообщаться с журналистами добринской районной газеты.

У читателей возрос спрос и на развлекательное и на более вдумчивое чтение. Мы давали им подсказки, чем занять на самоизоляции детей, выпуская целые страницы для детсадовцев и младших школьников. Старшему поколению предлагали интересные семейные истории, массу краеведческого материала.

Как избежать контактов, не потеряв при этом связи с читателем?

Конечно, нам тоже пришлось уйти на удаленку. Особых трудностей сотрудники редакции не испытали, т.к. были налажены способы дистанционного получения информации с помощью телефонной и видеосвязи, создан общий чат для сотрудников газеты.

Большой плюс еще в том, что у каждого работника газеты всегда есть в запасе свои темы, которые настало время раскрыть.

Следующий вопрос – это верстка и печать.

Здесь у нас тоже не возникло проблем. Технические средства и мастерство сотрудников позволили нам сделать удаленную верстку газеты, а типография «Прайм Принта» в Воронеже работала бесперебойно. Все номера выходили в срок и без потери содержательности и актуальности.

Подписная кампания на 2 полугодие 2020 года.

Отрадно, что мы не потеряли своего читателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а даже незначительно увеличили тираж.

(2 полугодие 2019 года – 4237 экз., 2 пол.2020 г.- 4263экз.).

Если смотреть на индекс в расчете на 1000 чел., то он у нас составляет – 77 и выше на 12 единиц, чем в целом по России и Липецкой области, где он составляет 65.

Мы стараемся наладить тесное сотрудничество не только с нашими читателями, но и с работниками почты. 2 раза в год мы из собственных средств награждаем лучших почтальонов и начальников почтовых отделений. В этом году мы ввели такую инициативу, предложив одному из поселений взять на себя обязательства: «Добринские вести» в каждое подворье! Результат покажет очередная подписка и, может, такой пример станет заразителен.

Есть у нас и электронная подписка, одна из самых надежных, своевременных и малозатратных, но в этом плане нужно еще точечно работать, привлекая молодежь.

Реклама.

Реклама естественно уменьшилась в этот период, но незначительно.

Работая на самоизоляции, организовали прием объявлений по электронной почте и через социальные сети, так что люди имели возможность публиковать частные объявления, поздравления, соболезнования. К сожалению, количество крупных рекламодателей в этот период уменьшилось, но позже нам удалось наверстать упущенное. Чтобы вернуть постоянных рекламодателей, мы отказались от телевизионной программы, которую нам давал Липецкий ИД, и стали получать программу из Воронежа, таким образом освободив полполосы от липецкой рекламы и вернув своих крупных рекламодателей.

Изменили логистику доставки газеты, сэкономив около 400 тыс. рублей.

Доход от рекламы и объявлений по итогам 8 месяцев 2020 года у нас практически остался на прежнем уровне. Мы никому не должны. Считаю заслугой, что удалось сохранить коллектив.

Поделюсь радостью, что почти за 90 лет своего существования, коллектив газеты «Добринские вести» впервые был удостоен чести быть на районной Доске почета. Да, еще один «плюс» пандемии: нам удалось почти полностью подготовить книгу по истории редакции к юбилею.

Как только были сняты ограничения, мы продолжили свои спецпроекты «По Добринскому краю на велосипедах», «Артековец сегодня! Артековец всегда».

Жизнь продолжается! Всем здоровья! Берегите себя!