27 января состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности главы Тамбовской области Максима Егорова и вице-президента ПАО «Ростелеком» – директора МРФ «Центр» Дениса Лысова.

Стороны обсудили приоритетные направления совместной работы, в частности, решения для комплексной цифровизации Тамбовщины. В первую очередь речь шла о проектах «Устранение цифрового неравенства», «Безопасный город» и «Цифровая платформа ЖКХ».

Максим Егоров, врио губернатора Тамбовской области:

«Цифровизация – приоритетное направление в работе региональной власти. Важно, чтобы у всех жителей Тамбовской области были качественная мобильная связь и устойчивый доступ к интернету. Это упростит получение многих услуг, а развитие новых сервисов сделает жизнь тамбовчан более комфортной и безопасной».

Денис Лысов, вице- президент – директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Встреча с руководителем региона Максимом Егоровым прошла результативно. Мы увидели его глубокую заинтересованность в цифровизации Тамбовской области не на бумаге, а на деле. Наше сотрудничество он видит как стратегическое. Есть несколько конкретных заданий по модернизации существующих систем, а также внедрению новых. Мы подготовили ряд решений для потребностей Тамбовщины в сфере безопасности, ЖКХ, транспортного весогабаритного контроля. Также продолжим работу по цифровизации школ и расширению зоны покрытия сотовой связью – это входит как в приоритеты “Ростелекома”, так и в планы региона. Как я заметил, особое внимание Максим Борисович уделяет цифровизации мест притяжения туристов, в частности, набережной Цны и филармонии. У нас уже есть опыт digital-трансформации достопримечательностей и объектов культуры, и мы готовы дать новый импульс к развитию самых посещаемых мест Тамбова и области».

На встрече с врио главы региона Денис Лысов рассказал о ходе работ в рамках программы устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Главная ее цель – обеспечить качественной мобильной связью отдаленные территории, населенные пункты с численностью жителей от 100 до 500 человек. За прошлый год в Тамбовской области «Ростелеком» построил 54 базовые станции. Благодаря этому в сельской местности стали доступны как мобильная голосовая связь, так и высокоскоростной беспроводной интернет.

Еще одной важной темой для обсуждения стал проект «Безопасный город» и, как отдельный его сегмент, интеллектуальное видеонаблюдение. Вице-президент «Ростелекома» озвучил предложения по модернизации системы 112, созданию центра оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия. Отдельно он остановился на внедрении видеоаналитики – искусственного интеллекта, способного распознавать людей, объекты и события. Помимо профилактики и фиксации различных противоправных действий, это позволит осуществлять мониторинг выполнения работ по благоустройству, подсчет автомобильного и пешеходного трафика. Пилотное внедрение такой системы планируется в Тамбовской области в ближайшее время.

Также Максим Егоров и Денис Лысов обсудили перспективы создания региональной цифровой платформы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Она позволит контролировать управляющие компании и ресурсоснабжающие организации, проводить электронное голосование собственников жилья, консолидировать их обращения в государственную жилищную инспекцию. Кроме того, автоматизированная система призвана упорядочить расчеты, в том числе создать электронные кабинеты плательщиков для расчета за услуги ЖКХ через «одно окно». Дорожная карта внедрения системы уже подготовлена.