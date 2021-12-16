Состоялось открытие подразделения таможенного поста на территории Елецкого участка особой экономической зоны «Липецк». Оно было приурочено к пятилетию площадки, которое отмечается в этом году.

Новое подразделение таможенного поста открыто при содействии администрации Липецкой области. С этой инициативой к руководству федеральной таможенной службы обратился руководитель региона Игорь Артамонов. «Создание комфортной административной среды для резидентов особой экономической зоны «Липецк» является важной целью в нашей работе с инвесторами» – отметил глава региона.

После открытия подразделения таможенного поста резиденты Елецкого участка смогут растаможить ввозимое оборудование непосредственно на территории экономзоны, не теряя при этом налоговых преференций.

«Это очень важно. В этом году льгота для наших партнёров составила 600 миллионов рублей. Но далеко не все ОЭЗ в ЦФО выполняют свои обязательства. На многих участках у наших соседей отдельной таможни нет. Не скрываю, и нам было непросто согласовать с федеральным ведомством. Поэтому благодарю резидентов за терпение, а своих коллег за отличную работу», – подчеркнул заместитель главы региона Сергей Курбатов, который курирует данную сферу.

Елецкий участок ОЭЗ «Липецк» был открыт в 2016 году. Он занял территорию в 1273,8 гектара. На сегодняшний день там разместили свои производства резиденты: «Семенной завод КВС», «Сингента Продакшн», «Шанс Интерпрайз», «Байер Елец Продакшн», «Август Логистика», «Логистика Сервис Центр», «Елецкипагро», «АСК», «Анева».