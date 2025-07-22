Танцевальный флешмоб «Эхо Побед» объединил участников из разных регионов

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году организационный комитет Всероссийской патриотической акции «Улицы в лицах» дал старт масштабному международному танцевальному флешмобу «Эхо Побед». Проект реализуется при поддержке Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и Министерства иностранных дел РФ под знаменитую песню военных лет «Синий платочек».

Флешмоб прошел на живописной площадке Усадьбы Гребнево. На сцене выступили звезды российской эстрады: Жасмин, Маргарита Суханкина, Александр Левшин, Михаил Муромов, Елена Максимова, Макс Лидов, Михаил Фаворов, Евгений Гаранин, а также Большой детский хор им. В.С. Попова и оркестр войск национальной гвардии РФ. Кроме того, в усадьбе прошли спортивно-оздоровительные активности с участием чемпионов мира по ММА и военно-патриотические и образовательные мероприятия.

Кульминацией праздника стал запуск самого Танцевального флешмоба «Эхо Побед». На главной площадке в Гребнево собралось несколько тысяч участников, в том числе делегации из Республик Татарстан и Бурятия, Тверской, Пензенской, Курской, Смоленской областей и других регионов России. Флешмоб вышел далеко за пределы России, охватив Бельгию, Францию, Мозамбик, Кубу, Румынию, Мьянму, Республику Абхазия, Республику Корея, Марокко, Монголию, Египет, Тунис, Индонезию и многие другие страны.

Голосом и идейным вдохновителем флешмоба выступила Заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Дагестан Жасмин. Руководитель проекта «Эхо Побед» и Федеральный координатор акции «Улицы в лицах» – лауреат всероссийских и международных конкурсов Харитон Руденко. Музыкальное сопровождение обеспечил Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии РФ под руководством полковника Азата Шахмухаметова.

«Флешмоб «Эхо Побед» – это мощный, живой символ нашей общей памяти и благодарности поколению победителей. Увидеть, как тысячи людей по всей России и за рубежом, от мала до велика, объединились в танце под легендарный «Синий платочек», – это невероятно вдохновляюще. Такой искренний отклик сердец накануне 80-летия Великой Победы лучше любых слов говорит о том, что подвиг героев Отечества живёт в каждом из нас», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.