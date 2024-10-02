День пожилого человека в Липецке отметили танцевальным флешмобом. Он прошёл на площади Ленина-Соборной сегодня, 1 октября. Ламбаду и зумбу танцевали несколько сотен человек — участников проекта «Липецкое долголетие». Пригласили и представителей активной городской молодёжи.

Накануне Дня пожилого человека, 30 сентября, участники «Липецкого долголетия» устроили модный показ в крупном торговом центре Липецка на ул. Советской. К выходу на подиум «моделей» готовил стилист-визажист, наряды для выхода предоставил один из магазинов одежды.

Проект для организации досуга людей старшего поколения запустили в Липецкой области в 2021 году. Тогда он назывался «Активным долголетием». Сейчас в нём уже почти 28 тысяч человек. Они бесплатно посещают спортивные секции и творческие кружки, выезжают на экскурсии, в турпоходы и т.д.

«Липецкое долголетие» объединило тысячи людей элегантного возраста. Они — пример того, что на пенсии жизнь не останавливается, она может и должна быть активной и насыщенной», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.