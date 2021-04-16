Липецкую область на конкурсе «Новая Звезда» представит 18-летняя певица Татьяна Бубнова. Девушка – лауреат вокальных конкурсов, окончила две музыкальные школы с красным дипломом, сообщает региональное управление культуры и туризма.

Голосование за участников Всероссийского конкурса «Новая Звезда» начнётся 17 апреля. Финал – 13 и 14 июня. Каждую неделю липчане смогут следить за эфирами проекта и путём СМС-голосования выбирать одного участника по итогам каждого концерта. Отдать свой голос можно независимо от того, прошёл участник в финал по версии членов жюри или выбыл из проекта. Каждый из восьми фаворитов голосования получает специальный приз зрительских симпатий и денежную премию.

«Липецкая земля богата молодыми талантами, творчество которых достойно самых высоких оценок и престижных наград. Подобные конкурсы – шанс заявить о себе на всю страну и прославить свой регион», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Новая Звезда» – это масштабное музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех российских регионов. Конкурс организован телеканалом «Звезда» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Главная цель проекта – найти самых талантливых и ярких исполнителей из разных регионов России, отразить красоту и многообразие вокального мастерства. В жюри конкурса – известные музыкальные эксперты, председатель – Максим Исаакович Дунаевский.

Талантливые липчане, желающие принять участие в конкурсе «Новая Звезда» в 2022 году, могут представить свои кандидатуры на кастинг. Он пройдёт с 17 апреля по 1 мая. Подробности – на сайте проекта.