Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова и детский омбудсмен Липецкой области Юрий Таран встретились со школьниками Липецкой области в Центре одаренных детей «Стратегия». Дети приехали в Центр с книгами, которые собрали для своих ровесников из Донбасса в рамках акции «Книги – Донбассу».

«Сегодня у нас прошла очень теплая встреча с ребятами, которые приехали на смену в Центр одаренных детей «Стратегия». Многие из них решили поучаствовать в акции «Книги – Донбассу», — рассказала Татьяна Дьяконова. – Это очень важное дело. Нам всем нужно помочь детям Донбасса, Украины — дать им возможность учиться, возможность читать литературу на русском языке. Раньше русский язык для них был под запретом, украинская власть изымала из библиотек книги на русском языке, а в тех учебниках, по которым учились ребята, искажалась история, им целенаправленно внушали, что у России и Украины нет ничего общего. Для детей Донбасса эти книги как глоток свежего воздуха! Очень важно, что сегодня на просьбу помочь детям откликнулись тоже дети. Активные, неравнодушные, с большим сердцем. Приглашаю присоединиться к этой акции всех желающих – и детей, и взрослых. Она проходит по всей стране. К ней подключились все общественные приемные «Единой России», каждый желающий может принести сюда книги в любом количестве».