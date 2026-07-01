Татьяна Дьяконова: «Обновленный «Прометей» помогает раскрывать таланты ребят из всех уголков Липецкой области»

Депутат Госдумы от Липецкой области Татьяна Дьяконова посетила обновлённый центр «Прометей», чтобы оценить, как преобразился детский центр и идет летняя оздоровительная кампания в регионе.

Этот рабочий визит стал для депутата уже четвёртым с того момента, как лагерь перешёл под крыло областного бюджета.

И если несколько лет назад здесь царило запустение, то сегодня «Прометей» вновь дышит полной грудью, встречая детей со всей Липецкой области и соседних регионов.

История спортивно-оздоровительного комплекса «Прометей» — это история возрождения. Некогда всесоюзная здравница, входившая в тройку лучших лагерей страны, с середины нулевых годов пришла в упадок.

Однако с того момента, как регион выкупил объект, началась новая эпоха. Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова помогла еще на этапе получения гранта Росмолодёжи для липецкого лагеря в 2023 году. И регулярно посещает детский центр во время своей работы в регионе.

«Летние каникулы — это время, когда дети должны отдыхать максимально насыщенно. В Народной программе «Единой России» создание условий для детского досуга выведено в разряд ключевых приоритетов, и мы активно реализуем этот подход в Липецкой области. Наглядный пример — центр «Прометей», который мы с командой губернатора возрождаем. Отличное пространство для развития ребят. Обновленный «Прометей» помогает раскрывать таланты ребят из всех уголков Липецкой области», — подчеркнула парламентарий.

Директор областного Центра развития детского отдыха Николай Голосов и его заместитель Антон Потапенко, курирующий СОК «Прометей», продемонстрировали депутату масштаб преобразований. Строительство новых жилых корпусов стартовало в марте 2024 года, и в настоящее время здания уже приняли детей.

В «Прометей» — за здоровьем

Особое впечатление производит отремонтированный лечебный корпус. Сегодня это не просто медпункт, а высокотехнологичный центр с современным оборудованием. В трёхэтажном корпусе, оснащённом передовым оборудованием, созданы все условия для оздоровления, профилактики заболеваний и полноценного отдыха юных гостей. Здесь представлен широкий спектр процедур: от классических ручных и механических массажей до уникальных сеансов в специальных сухих ваннах и гидромассажа.

Для укрепления иммунитета и релаксации работают две соляные пещеры, кедровые фитобочки, тренажёрный зал, а также доступны углекислые ванны и полезные кислородные коктейли. Для достижения максимального эффекта специалисты центра разработали целевые оздоровительные программы. Для ребят, которые часто болеют, действует курс «Щит Прометея», а для поддержания здоровья глаз в эпоху цифровых нагрузок — программа «Взгляд Прометея». Всё это позволяет детям полноценно отдохнуть, набраться сил и вернуться домой в отличном самочувствии.

«Для каждого родителя нет ничего важнее, чем видеть своего ребёнка здоровым, счастливым и полным сил. Мы отправляем детей на отдых с лёгким сердцем, но всегда с небольшим волнением: как они там? И самая большая радость для нас — это когда ребёнок возвращается домой не просто с хорошим настроением, а по-настоящему окрепшим. Именно поэтому наличие в центре «Прометей» современного лечебного корпуса — это не просто строчка в перечне услуг. Это уверенность в том, что здесь о здоровье детей позаботятся профессионалы», — подчеркнула Татьяна Дьяконова.

Излюбленное место для мероприятий в «Прометее» — обновлённая костровая площадка. Поскольку в регионе действует противопожарный режим, использовать её по прямому назначению нельзя, зато она радует глаз вечерней подсветкой. В планах на этот сезон — завершить реконструкцию береговой зоны, чтобы сделать отдых у воды ещё комфортнее. По словам Татьяны Дьяконовой, разница между первым визитом и нынешним колоссальна.

«В первый мой приезд здесь было безжизненное пространство, а сейчас кипит жизнь», — отметила она.

Каникулы — с пользой

Недавно в «Прометее» закончилась первая летняя смена «Лаборатория слова» — дети были полностью погружены в литературный мир в честь Года русского языка и литературы. Летняя программа широкая: ребят ждут смены «Россия в единстве», «Новатор будущего» и «Огонь Прометея».

Депутат Госдумы отметила, что досуг детей выстроен грамотно и современно. Недавно в лагере открылся новый фиджитал-центр. Это было событие федерального масштаба — в церемонии открытия центра по видеосвязи принял участие Президент РФ Владимир Путин.

Здесь юные гости смогут погрузиться в виртуальную реальность с помощью VR-очков, сразиться в киберспортивных турнирах, освоить основы программирования и даже научиться пилотировать беспилотные летательные аппараты. При этом цифровой мир не заменяет, а гармонично дополняет классический спорт. Ребята могут выйти на футбольное поле, сыграть в баскетбол или большой теннис, продемонстрировать силу на воркаут-площадке или размяться в бассейне. Такое сочетание умственных и физических нагрузок обеспечивает по-настоящему сбалансированный и увлекательный отдых.

За одну смену в лагере могут отдохнуть 550 ребят, а за всё лето — более 2000 детей. Путёвки пользуются бешеным спросом: через сайт они разлетаются за минуты. При этом часть путевок выкупает Министерство социальной политики Липецкой области, чтобы обеспечить бесплатный отдых для детей из семей льготных категорий. Важно то, что «Прометей» работает круглый год: ребят ждут не только летом, но и на осенних, зимних и весенних каникулах.

Татьяна Дьяконова подчеркнула, что у оздоровительного комплекса есть большой потенциал, чтобы стать точкой притяжения для детей и молодежи не только Липецкой области, но и других регионов.

«Обновленный «Прометей» — это доказательство того, как верность традициям и современный подход помогают раскрывать таланты молодежи. Важный аспект в работе центра — поддержка будущих учителей. Студенты педагогических вузов, работающие здесь вожатыми, получают реальную практику, которая станет хорошим стартом для их профессионального роста», — заключила Татьяна Дьяконова.