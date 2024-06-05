Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова посетила в Лебедянском районе Липецкой области предприятие «Агроном-сад», наиболее пострадавшее от майских заморозков.

Общая площадь садов предприятия составляет более 1 700 га. Здесь выращивают более 20 сортов яблок, ежегодно сбор достигает более 30 тыс. тонн. В этом году большая часть яблонь погибла из-за заморозков.

«Сегодня вместе с аграриями осмотрели сады. Печальная картина. Последствия природной аномалии серьезные, и они коснулись не только этот район, в целом Липецкую область. Это большой ущерб для предприятий, — отметила депутат Госдумы Татьяна Дьяконова, — Мы обсудили с представителями предприятия главный для них вопрос — возможность получения компенсации от государства. Важно, чтобы он решался оперативно. Ведь впереди еще немало работы по восстановлению садов».

Как рассказала Любовь Губанова, директор по правовым вопросам ООО «Агроном Сад», чтобы восстановить сады, нужно не менее 3 лет. Деревья, которые удалось сохранить, дадут лишь по 8-10 яблок вместо 60-70, как было раньше.

На встрече с аграриями Татьяна Дьяконова сообщила, что Минсельхоз планирует ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за ущерба урожаю от заморозков.

«Это позволит аграриям, которые застраховали свои посевы на случай ЧС, быстрее получить компенсацию прямых затрат и, возможно, рассчитывать на дополнительную федеральную помощь, — отметила депутат Госдумы, — Знаю, что сейчас на уровне правительства обсуждается и вопрос оказания помощи аграриям, чьи посевы не были застрахованы. Понимаю, что этот вопрос нужно решать оперативно – хозяйствам нужны финансы для восстановления. Со своей стороны готова помочь. Подготовлю депутатский запрос в Минсельхоз. Тем самым будем ускорять принятие решения на федеральном уровне».

Ранее на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства России губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что ущерб из-за гибели сельхозкультур от заморозков в регионе составил 3 млрд рублей. Губернатор предложил рассмотреть возможность оказания дополнительных мер государственной поддержки производителям плодово-ягодной продукции, наиболее пострадавшим от ЧС.