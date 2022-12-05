Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова встретилась с жительницами Липецка, которые объединились для того, чтобы на добровольной основе помогать бойцам, выполняющим воинский долг в зоне спецоперации по защите Донбасса. Как рассказали женщины, идея родилась спонтанно – у многих знакомых родные сейчас на передовой.

В свободное от работы время 18 швей Липецка, объединившись в группу под названием «Шьем для наших. Липецк», плетут специальную маскировочную сетку, на своём оборудовании шьют флисовые толстовки, балаклавы, меховые пояса для бойцов, белье и пижаму для госпиталей.

«Когда ты видишь глаза этих неравнодушных женщин, когда видишь, с какой отдачей и энергией они работают абсолютно на добровольных началах, по зову своего сердца, ты понимаешь, что благодаря в том числе такому крепкому тылу сильна наша страна, — говорит Татьяна Дьяконова, — Женщины, у которых есть основная работа, масса семейных дел, успевают при этом шить вещи, которые так нужны нашим бойцам сегодня. Это пример для всех нас. Своим ежедневным трудом эти мастерицы доказывают – каждый из нас может совершать небольшие подвиги, в нынешних условиях это бесценно».

Как рассказала в свою очередь один организаторов инициативной группы Екатерина Шестопалова, в своей работе женщины ориентируются исключительно на запрос самих участников СВО.

«Большой спрос на термобельё, балаклавы, войлочные стельки, тёплые носки и перчатки, — отметила Екатерина Шестопалова, — Но у наших швей в арсенале ещё много наименований. И если мы отработаем схему: закупка-шитьё-доставка, то сможем утеплить не одно подразделение! И липецких, и тульских, и нижегородских, и других».

Как рассказали женщины, на складе, где хранятся материалы и готовая продукция, сейчас не хватает места. Татьяна Дьяконова связалась с руководством администрации области – этот вопрос будет решен в ближайшее время. Депутат Госдумы также пополнила специальный счет, на которые поступают средства от всех неравнодушных жителей для закупки тканей.

Татьяна Дьяконова напомнила, что в Липецкой области на всех уровнях оказывается комплексная поддержка участникам СВО и их родным. Каждую неделю регион отправляет тонны грузов с необходимыми для бойцов вещами. В круглосуточном режиме работают штабы «Своих не бросаем», «Мы вместе», активисты «Единой России». Вклад отдельных инициативных групп неравнодушных людей, как подчеркнула депутат Госдумы, является очень важным.