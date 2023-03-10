Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова наградила грамотами 30 лучших женщин — социальных кураторов Липецкой области, работающих с семьями участников СВО. Регион первый в стране в конце прошлого года ввел такую меру поддержку для всех, чьи родные сейчас находятся на передовой. Сегодня в Липецкой области более 3, 5 тыс. семей участников специальной военной операции, у каждого свой персональный помощник по всем вопросам.

«Именно от профессионализма этих людей, от их умения неформально подходить к делу в решении самых разных вопросов зависит моральный дух на передовой, — говорит Татьяна Дьяконова. — Когда наши военные знают, что благодаря работе социальных кураторов, дома все хорошо – жена и дети получают полагающиеся им пособия, есть кому помочь маме с доставкой детей в школу и детсад, все здоровы, в том числе психологически, то, конечно, они и сами чувствуют себя уверенно. Рада, что работа кураторов, стартовавшая в Липецкой области еще в прошлом году, стала примером успешной региональной практики для тиражирования на федеральном уровне».

Кураторы рассказали депутату Госдумы, что каждый в среднем патронирует порядка 100 семей мобилизованных. Помогает в этом электронная система чат-бот «Патронаж», благодаря которой семья узнает обо всех полагающихся ей мерах поддержки, а также делает запросы на нужную помощь — оформление пособий, решение бытовых вопросов – ремонт дома, газификация, колка дров, замена окон. Но чаще всего, как отмечают кураторы, родные военных звонят — им необходимо выговориться.

Как рассказала куратор Измалковского района Галина Вдовиченкова, часто общение с семьями происходит, когда она сама уже не на работе. «Прихожу домой, открываю ноутбук, а там много сообщений. А еще много звонков. Моя семья, конечно же, относится к этому с пониманием. Время непростое. Поддержка, особенно моральная, важна для всех», — говорит Галина Вдовиченкова.

Во время встречи с депутатом Госдумы кураторы обсудили варианты оказания помощи, актуальные для весны. Вскопать огороды, вымыть окна, «переобуть» машины жен и матерей мобилизованных – это лишь малая часть работы, которую наметили липецкие кураторы. Они договорились быть на связи с депутатом Госдумы по всем проблемным вопросам.