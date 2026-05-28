Татьяна Дьяконова: «Поступление в колледж — это мудрый шаг с заботой о будущем своего ребенка»

Накануне школьных выпускных в Липецке прошло региональное родительское собрание, на которое съехались активные родители из всех муниципальных округов региона. Вместе с министром образования Липецкой области Дмитрием Демиховым, депутатом Госдумы от Липецкой области Татьяной Дьяконовой они обсудили волнующие семей вопросы: как помочь пройти непростой экзаменационный период, почему не стоит зацикливаться на одном вузе и какие перспективы сегодня открывает среднее профессиональное образование (СПО) в регионе? Получилась очень живая, интересная дискуссия. По итогам мероприятия Татьяна Дьяконова ответила на самые актуальные вопросы. Она плотно занимается вопросами образования в Госдуме, в партии «Единая Россия» и в регионе.

— Татьяна Ивановна, сейчас конец мая, для многих семей это время ассоциируется с одним словом — «экзамены». В воздухе витает напряжение. Родители не спят ночами, дети переживают. Как, на Ваш взгляд, взрослым вести себя в этот непростой период, чтобы не навредить, а помочь?

— Вы абсолютно правы, это, действительно, период большого стресса для всей семьи. Знаю об этом не только как мама двоих детей, но и как педагог: ранее я работала учителем истории в школе. И здесь я хочу обратиться, прежде всего, к родителям и учителям. Самое главное, чего важно избежать, — это попыток наверстать упущенное в последний момент. Я понимаю это желание: кажется, что если мы сейчас, за две недели до ЕГЭ или ОГЭ, заставим ребенка сидеть за учебниками по 12 часов, то результат будет лучше. Это опасное заблуждение.

Перегрузки приводят к обратному эффекту. Нарушается режим сна, питания, отдыха. А уставший мозг работает крайне неэффективно. Он не усваивает новую информацию, а просто механически её «прожевывает», чтобы тут же забыть. Ребенок становится раздражительным, у него падает иммунитет. Мы готовим его не к экзамену по математике или русскому языку, а к нервному срыву. Поэтому первый и самый важный совет: сохраняйте спокойствие сами и следите за режимом ребенка. Сон — не менее 8 часов, прогулки на свежем воздухе, полноценное питание. Это база, без которой любые знания будут бесполезны.

— Cтресс вызывают не только родители. Сам формат экзамена, значимость события давят на ребенка изнутри. Какие психологические ловушки подстерегают выпускников?

— Вы затронули очень важную тему. Стресс — это главный враг на экзамене. И он порождает специфические ошибки, которые не связаны с отсутствием знаний. Возникает так называемое тоннельное мышление. Ребенок настолько сфокусирован на одной задаче или на страхе перед заполнением бланка, что перестает видеть картину в целом.

Например, ученик знает решение сложной задачи, но от волнения забывает переписать ответ с черновика в чистовик. Или другой случай: он так боится ошибиться в первой части, что тратит на неё слишком много времени и просто не успевает приступить ко второй, где как раз и были самые высокие баллы. Бывают ситуации, когда дети начинают паниковать из-за того, что ручка пишет не так и по другим, каким-то очень мелким причинам. Даже если у ребенка в голове есть все необходимые формулы и правила, сильный стресс может помешать их верно воспроизвести.

— Получается, что подготовка должна быть не только предметной, но и психологической? Как научить ребенка справляться с этим давлением?

— Совершенно верно. И здесь роль взрослых — родителей и учителей — становится ключевой. Мы должны работать на опережение. Важно показывать ребенку, что безвыходных ситуаций не бывает. Нужно проговаривать это вслух. Объясняйте: «Да, экзамен важен. Но, если что-то пойдет не так — ты заболеешь в этот день или просто переволнуешься — это не конец света». Расскажите ему о механизмах защиты: есть процедура апелляции о несогласии с выставленными баллами. Есть возможность пересдачи в резервные дни. Плохая оценка — это не клеймо на всю жизнь и не приговор его способностям. Это всего лишь один из этапов.

Наша задача — снять с ребенка этот колоссальный груз ответственности за «всю будущую жизнь», который мы сами на него и взваливаем. Когда выпускник понимает, что у него есть право на ошибку и есть пути для её исправления, уровень его тревожности резко снижается. А когда уходит страх, знания начинают работать на него.

— Тема выбора дальнейшего пути неразрывно связана с экзаменами. Сегодня все еще сильна установка у некоторых родителей: 11 классов любой ценой и потом — только вуз. Во время родительского собрания Вы много говорили о том, что такой подход устарел, и приводили в пример обучение в колледжах. Почему?

— Да, эта установка — пережиток прошлого. И я рада, что многие родители и дети это уже понимают. Не обязательно после 11 класса штурмовать вуз через систему ЕГЭ. Сегодня есть гораздо более интересные траектории. Крайне важно не зацикливаться на одном-единственном пути: «только этот вуз». Конечно, бывает так, что у ребенка есть профессия мечты и вуз мечты — например, стать хирургом или инженером-авиаконструктором. Это прекрасно! Но мы, взрослые люди с жизненным опытом, знаем: путь в профессию не всегда может быть гладким. Конкурс может быть высоким, баллы могут чуть-чуть не дотянуть. Что делать? Нужно показать ребенку реалистичные запасные варианты. Это могут быть схожие направления подготовки в другом учебном заведении. Например, в колледжах и техникумах, а у нас в Липецкой области их более 20 с разными направлениями и специальностями. Поступление туда после 9-го класса — это не шаг назад, как считали ранее, это мудрый, хорошо выверенный шаг с заботой о своем ребенке, о его будущем.

— В чем преимущества обучения в СПО?

— Плюсов много. Каждую регнеделю я встречаюсь со студентами и преподавателями колледжей и вижу, насколько изменилось обучение в СПО. Благодаря участию Липецкой области в федеральном проекте «Профессионалитет», а в регионе действует 5 кластеров, колледжи серьезно обновили материальную базу, учебное оборудование, изменились программы обучения, оно стало максимально практикоориентированным. Ребята уже на 1-2 курсах работают на производственных площадках, они получают ценный опыт, и это дает им большое преимущество при дальнейшем трудоустройстве. По сути мы получаем готовых высококвалифицированных специалистов.

Еще один важный момент. Студент, который приходит в вуз после окончания колледжа и получения профессии — это, можно сказать, золотой фонд высшей школы. Давайте посмотрим на это глазами преподавателя вуза. К нему приходит первокурсник после школы. Он теоретик. Он знает формулы из учебника, но часто не представляет, как они работают на реальном производстве. И рядом с ним садится студент после колледжа. У него уже есть практические навыки. Он уже держал в руках инструменты или работал со специальным ПО. Он уже понимает производственный цикл. Он знает цену ошибки и ценность дисциплины. Для такого студента теория в вузе ложится на прочный практический фундамент. Он задает совершенно другие вопросы: не «зачем мне эта скучная термодинамика?», а «как этот принцип применяется вот в том двигателе?» Он видит связь между знаниями и делом.

И отношение к такому студенту со стороны преподавательского состава совершенно иное — это уважение к осознанному выбору и к реальному опыту. Со стороны ровесников тоже: кстати, студент после колледжа часто становится лидером в группе.

— Какие конкретные шаги предпринимаются на федеральном и региональном уровне для того, чтобы дети видели эти возможности? Ведь мало говорить о пользе колледжей, нужно менять саму систему профориентации.

— Действительно, для этого нужны системные решения. И в Липецкой области они есть и работают. Три года назад мы с командой Министерства соцполитики и Министерства образования региона запустили программу ранней профориентации «В будущее с уверенностью», которая сегодня охватывает более 5 тыс. школьников. Около 2500 ребят получили удостоверения о первой профессии, мы снизили возрастную планку участия в проекте до 5 класса. Профессионалы своего дела приходят в школы к ребятам, чтобы не просто рассказать о профессии — влюбить в нее. Через мастер-классы, через экскурсии на предприятия школьники знакомятся с профессиями и уже на каникулах могут попробовать свои силы.

В прошлом году я познакомилась со старшеклассниками, которые стажировались на предприятиях Липецкого технопарка. Многие делают это уже не первый год. Не просто зарабатывают первые деньги, а получают реальный профессиональный опыт.

Меня особенно впечатлила история десятиклассника, который, работая в одной из компаний технопарка, разработал алгоритм для выявления когнитивных способностей людей с черепно-мозговыми травмами. Он успешно совмещает учебу и работу.

Выбор профессии он уже сделал и это здорово! Важно, чтобы подростки могли пробовать свои силы в разных сферах, и мы сейчас расширяем список профессий в рамках этого проекта.

— Наш регион участвует в федеральном проекте по упрощению аттестации для девятиклассников, которые идут в СПО. Для чего нужно это региону?

— Во-первых, это нужно самим ребятам. В начале нашей беседы мы говорили о том, как тяжело многие школьники переживают экзаменационный период. Участие в проекте как раз облегчает жизнь ребят — они сдают не 4, а 2 экзамена: математику и русский язык. Мы не просто снижаем нагрузку, а даем преференции детям, которые осознанно выбирают обучение в

коллежах. У них появляется больше время для выбора будущего пути. Это помогает детям и всей семье увидеть множество разных вариантов для получения профессии без надрыва и переутомления последних школьных лет. И это важно. Ну и, конечно, участие в этом проекте помогает решить Липецкой области вопрос с закрытием дефицита кадров в разных отраслях экономики. Этот вопрос сегодня актуален для всех регионов, в целом для страны. Уверена, наша большая встреча с родителями будет на пользу всем!

Татьяна Дьяконова, депутат Госдумы от Липецкой области