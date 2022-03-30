В условиях санкций сегодня происходят серьезные изменения во всех сферах экономики РФ. Не может не реагировать на происходящее и рынок труда. О том, какие главные изменения происходят в сфере занятости, о федеральных мерах поддержки для граждан, которые находятся под риском увольнения, и для предприятий, вынужденных уйти в простой, а также о необходимости переобучения рассказывает депутат Госдумы от Липецкой области («Единая Россия») Татьяна Дьяконова.

— Татьяна Ивановна, Вы активно занимаетесь вопросами трудовой занятости граждан. Как бы Вы охарактеризовали сегодняшнюю ситуацию на рынке труда?

— Сегодня, как вы знаете, во всех сферах происходят серьезные изменения. Идет перенастройка всей экономики. Разумеется, рынок труда не может не реагировать на происходящее. Почти 90 тысяч человек после ухода ряда иностранных компаний из России находятся в простое, около 30 тысяч организаций заявили об изменении режимов занятости работников. С каждым из предприятий Минтруд сегодня работает индивидуально, решаются логистические и другие вопросы. Речь, как правило, идет не о том, что предприятие закрывается, а о том, что ему в силу новых обстоятельств нужно перестроить формат своей работы. В целом благодаря тому, что на федеральном уровне оперативно были приняты меры по поддержке экономики и граждан, ситуация на рынке труда стабильная.

— Что делать, если непонятно, как долго будет предприятие находиться в простое, или если есть опасение по поводу того, что компания перейдет на неполный график?

— Я бы посоветовала в таком случае воспользоваться той помощью, которую сегодня предлагает государство. Все центры занятости переведены в проактивный режим работы. Теперь граждане, которые оказались под угрозой увольнения, смогут воспользоваться их полным спектром услуг. К примеру, пройти переобучение. Программа по переобучению сейчас расширена. Общий охват составит 345 тыс. человек. Записаться смогут как безработные граждане, так и находящиеся под риском увольнения. Для этого нужно подать заявку на портале «Работа России» (https://trudvsem.ru) и пройти профориентацию. Я напомню, что в Липецкой области открыты современные кадровые центры, в которых можно получить высококвалифицированную помощь специалистов. Здесь около 300 направлений по обучению. Подчеркну, оно бесплатное, занимает от 1,5 до 4 месяцев. Кроме того, здесь помогут с написанием резюме, подготовят к собеседованию и т.д. Максимально полный набор услуг для человека, чтобы помочь найти ему свое любимое дело.

— Предполагается, что переобучение можно будет пройти и на предприятиях. Что для этого нужно сделать?

— Совершенно верно. Порядка 250 тыс. человек смогут пройти переобучение на предприятиях, которые планируют вернуться к обычному режиму работы и хотят сохранить трудовые коллективы. Для этого предусмотрена господдержка в размере 7,4 млрд. рублей. Такую сумму государство выделяет на субсидирование расходов работодателей на обучение. Стоимость обучения одного работника составит в среднем 60 тыс. рублей. До конца марта регионы должны сформировать списки компаний с указанием конкретных программ переобучения. А на предприятиях уже сегодня должны определиться, обучать ли сотрудников самостоятельно, так как у многих есть свои ресурсные кадровые агентства, или сделать это через образовательные организации. Если вы понимаете, что предприятие может оказаться в простое или уже находится, нужно обязательно задавать вопросы про переобучение. Не нужно ждать, нужно проявлять инициативу самому. Есть такая поговорка – нет худа без добра. Как знать, может быть, переход в другую сферу – это то призвание человека, о котором он раньше и не догадывался.

— Запускается программа оплачиваемых общественных работ – что это такое и кто ей сможет воспользоваться?

— Как вы знаете, правительство расширяет действующие и разрабатывает новые меры поддержки рынка труда, которые охватят более 600 тыс. человек. На поддержку рынка труда из резервного фонда выделено более 39 млрд. рублей. Большая часть пойдет на создание временных рабочих мест для граждан, которые находятся под риском увольнения, и организацию общественных работ. Безработные граждане, которые стоят на учете в центрах занятости, смогут участвовать в оплачиваемых общественных работах и получать за них дополнительный доход в объеме минимального размера оплаты труда (МРОТ). То есть это позволит гражданину, помимо того пособия по безработице, которое ему будет выплачиваться в центрах занятости, получать дополнительный доход в виде одного МРОТ в месяц на тех работах, на которые он будет направлен центром занятости. Граждане смогут по своему желанию выбрать направление общественных работ — социальные работы, организация культурно-массовых мероприятий, работы по благоустройству, сельское хозяйство. Оплата будет производиться в соответствии со штатным расписанием, а расходы работодателю компенсируют ежемесячно в размере одного МРОТ.

— Многие опасаются, что могут быть отменены такие меры поддержки, как соцконтракты.

— Периодически получаю обращения с подобными вопросами и хочу заверить, что соцконтракты никто не отменяет. Более того, доступ к ним будет расширен. Теперь доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта.

Такой договор заключается с малоимущими семьями, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Он рассчитывается на основе доходов всех членов семьи за три последних месяца.

Подчеркну, что социальный контракт — это не замена той поддержки, которую оказывают центры занятости безработному, а дополнение к ней. Заключение социального контракта не отменяет выплат пособий по безработице.

Напомню, что благодаря соцконтракту можно открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу. В Липецкой области эта мера господдержки пользуется большой популярностью. Более 5 тысяч жителей региона воспользовались соцконтрактом. 80% из них показывают эффективность. Каждый раз, когда работаю в рамках региональной недели, знакомлюсь с людьми, которые взяли соцконтракт на открытие своего дела. Недавно познакомилась с семьей Лаврик из села Борисовка. У них вдохновляющая история о том, как практически с нуля (семья переехала из Казахстана) начать строить жизнь на новом месте – дом, подсобное хозяйство, на которое по соцконтракту они получили 100 тысяч рублей, и главное – желание развиваться дальше. Если вы чувствуете в себе силы, если у вас есть желание открыть свое дело, то помните, что можно воспользоваться для этого помощью государства. Она безвозмездная. Нужно обратиться в орган соцзащиты по месту жительства либо в МФЦ.

— Как будет оказываться поддержка молодежи в вопросе трудоустройства?

— Очень важный вопрос. На днях премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство РФ распорядилось выдать субсидии организациям, которые предоставят рабочие места молодежи. Рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма смогут компании, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей. Речь идет о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет. В их числе — выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей.

Субсидия будет равняться трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Для получения поддержки от государства работодателю нужно будет обратиться в центры занятости для подбора специалистов под вакансии, имеющиеся в наличии. Затем потребуется подать заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий.

Такие меры поддержат и работодателей, и помогут молодежи быстрее трудоустроиться.

— Что бы вы посоветовали молодежи сегодня, которая еще только делает свой выбор в профессии?

— Мой главный совет – уделяйте каждый день (пусть это будет полчаса, но ежедневно) самообразованию. Без этого сегодня никуда. Я возглавляю клуб Лидеров России «Эльбрус», это сообщество состоявшихся в самых разных сферах людей, многие из которых не перестают учиться. У нас есть много проектов, направленных на саморазвитие, самообразование.

Напомню, конкурс «Лидеры России» входит в линейку других проектов АНО «Россия – страна возможностей» (https://rsv.ru). Я советую молодым ребятам обязательно познакомиться с этой платформой, потому что она предлагает большое количество проектов и конкурсов для школьников, студентов. Это и молодёжный кубок по менеджменту «Управляй!», и проект для студентов «Твой ход», и крупнейший инженерный чемпионат для молодежи CASE IN, и многие другие. Уверена, что сегодня не нужно ждать чего-то извне, нужно начинать с себя — дерзать, пробовать. Сегодня как никогда ценится проактивная позиция.

Вы видите, какие изменения происходят сегодня во всех сферах нашей страны в условиях санкций Запада. Да, есть ряд ограничений, но в первую очередь это новое окно возможностей для нашей страны. А значит – новые возможности и для всех нас, в первую очередь для молодежи! Яркий пример – комплексная поддержка государством IT-отрасли, специалистов в этой сфере. И не только. Приняты меры поддержки молодых предпринимателей, аграриев, ученых. Стране, которая сегодня перестраивает экономику, как никогда нужны высококлассные специалисты во всех сферах.