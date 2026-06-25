Татьяна Дьяконова: “Важно, чтобы труд любого человека оценивался достойно”

В Липецке прошла ярмарка высоких зарплат для женщин, на которой 15 работодателей из ключевых отраслей экономики региона представили свои вакансии. Женщинам предлагают рабочие специальности, должности специалистов и офисные вакансии. Новых сотрудников ищут предприятия энергетики, станкостроения, оборонной промышленности, производства бытовой техники и продуктов, а также организации ЖКХ, медицины и государственного управления. Доход предлагают от 50 до 130 тысяч рублей. Каждый раз подобную ярмарку посещают до 300 человек.

Депутат Государственной думы от Липецкой области Татьяна Дьяконова, активно занимающаяся вопросами трудовой занятости, оценила, как проходят встречи работодателей и соискателей.

«В своей работе уделяю большое внимание вопросам трудовой занятости. Ранее мы в Госдуме приняли обновленный закон о занятости, так как старому закону было уже 30 лет и он морально устарел. В новом законе прописано, что помощь от служб занятости получают не только безработные, но и те, кто ищет лучшую для себя работу, а также те, кто находится под риском увольнения. В первоочередном порядке услуги Центров занятости предоставляются участникам СВО и их родным. По новому закону Центры занятости также обязаны работать с образовательными организациями для профориентации и трудоустройства молодежи. Важно, чтобы труд любого человека оценивался достойно», – отметила Татьяна Дьяконова.

Особое внимание она уделила вопросу трудоустройства женщин.

«Атмосфера в семье во многом определяется психологическим состоянием женщины. Её сбалансированное внутреннее состояние невозможно без профессиональной востребованности и получения удовольствия от работы. Реализуя меры поддержки в Липецкой области и помогая женщинам находить своё призвание, мы делаем наши семьи крепче. Это одна из ключевых задач Народной программы «Единой России» — забота о человеке, которая укрепляет основы нашего общества», – подчеркнула депутат Госдумы.

В прошлому году в Липецкой области прошло 17 специализированных ярмарок вакансий для женщин, в которых приняли участие 140 работодателей и 2685 соискателей. В этом году уже состоялись 6 мероприятий с участием 50 компаний и 1091 соискательницы.

«Процент трудоустройства после ярмарок составляет 45%, что подтверждает высокую эффективность формата прямого диалога с работодателями. Для нас важно не просто провести мероприятие, а создать условия, при которых женщина сможет вернуться к профессиональной деятельности, реализовать свой потенциал и при этом сохранить баланс между работой и семьёй. Каждое трудоустройство — это не просто цифра в отчёте, а конкретная история успеха и улучшение качества жизни семьи», — рассказала Светлана Романюк, заместитель директора Кадрового центра «Работа России».

География ярмарок охватывает не только Липецк, но и районы области. Среди ключевых работодателей — АО ОЭЗ «ППТ «Липецк», АО «Апласт», ЗАО «Завод минеральных вод», ООО «РВК-Липецк», филиал АО «РИР-Энерго» «Липецкая генерация».

-Участницам ярмарок предлагаются вакансии операторов, инженеров, контролёров, специалистов, диспетчеров, водителей автобуса, менеджеров по продажам и экономистов.

Каждая участница ярмарки может задать волнующие вопросы и рассказать о себе. Удобно то, что в один день можно пройти не одно собеседование. Больше шансов, что какой-то из вариантов обязательно «выстрелит».

Параллельно с ярмарками в регионе работает клуб «Мама работает». В прошлом году прошло 53 мероприятия клуба, а за первые месяцы 2026 года — уже 41 встреча. В рамках клуба женщины получают психологическую поддержку, помощь в составлении резюме, консультации по обучению новым профессиям и возможности для нетворкинга. Особый формат встреч предполагает приглашение женщин, уже нашедших работу, которые делятся своими историями успеха и практическим опытом возвращения в профессию после декрета.

Расписание ярмарок

26.06 – все площадки ОКУ ЦЗН ЛО, парк Победы и ЦМК (10.00-15.00)

20.07 – г. Лебедянь, ул. Ленина, 10

24.07 -г. Данков, ул. Строителей, 10

14.08 – п. Краснинский, ул. Социалистическая, 31а

20.08 – г. Липецк, Боевой пр-д, 28 (Липецкий районный отдел ОКУ ЦЗН ЛО)

11.09 – с. Долгоруково, ул. Советская, 32

24.09 – п. Добринка, ул. Ленинская, 4

25.09 – г. Чаплыгин, ул. Первомайская, 23

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится 26 июня, с 10.00 до 15.00, во всех муниципалитетах.

Что делать, если вас не устраивает собственный доход?

В Липецкой области в этом вопросе отлично помогают ярмарки высоких зарплат. Одни из популярных — для женщин.

Такой формат жительницы нашего региона уже оценили и полюбили, потому что он работает. Судите сами: 45% участниц ярмарок трудоустраиваются. Вакансии женщинам предлагают в ключевых отраслях региона: от оборонной и энергетической промышленности до медицины и ЖКХ. Уровень дохода обещают достойный, на ряде предприятий он достигает 130 тыс. рублей.

Заинтересовало? Тогда не пропустите ближайшие ярмарки. Они пройдут в разных муниципалитетах.

Расписание и более подробная информация – в карточках.