Сегодня Госдума приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс РФ об упрощении трудоустройства несовершеннолетних. Законопроект был внесен в Думу депутатами-единороссами в марте. Как отметила Татьяна Дьяконова, депутат Госдумы, член рабочей группы при комитете по молодежной политике, который занимается разработкой проекта, необходимость внесения документа назрела давно.

«Как депутат Госдумы и как председатель клуба Лидеров России «Эльбрус» часто встречаюсь с молодёжью на разных площадках. Тема трудоустройства для ребят номер один, — отметила Татьяна Дьяконова, — Причём работа для них сегодня важна не столько как сезонное занятие, сколько как погружение в ту сферу, которая в дальнейшем может стать основным местом работы. Поэтому и запрос у многих подростков именно на интересную работу, для души. Раздавать листовки, может быть, и неплохо, но лучше погружаться в сферы, дающие старт в профессии. Этот момент мы тоже учли с коллегами в Госдуме».

Татьяна Дьяконова рассказала, что получила много предложений по этому законопроекту от жителей Липецкой области, в частности о том, чтобы мотивировать компании брать на работу подростков с помощью налоговых льгот. Кроме того, есть предложение всю информацию о работе для подростков объединить на одном ресурсе.

По словам депутата Госдумы, в вопросе трудоустройства подростков большую роль играет ранняя профориентация. Татьяна Дьяконова привела в пример проект «В будущее с уверенностью», стартовавший в Липецкой области в прошлом году. В нем участвуют дети с 7-го класса, в проекте уже участвуют 140 школ и более 30 предприятий. В рамках проекта на каникулах были трудоустроены 9 тыс. школьников.

Для справки: Законопроект об упрощении трудоустройства несовершеннолетних оптимизирует сбор справок для несовершеннолетних при устройстве на работу, отменит необходимость согласования с органами опеки в случае, если у детей есть родители, а также снимет с работодателей необходимость оплачивать медосмотры, если подросток прошел диспансеризацию в школе.