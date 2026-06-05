Татьяна Дьяконова: «Важно помогать тем, кто хочет менять жизнь на родной земле»

В Липецкой области по инициативе губернатора Игоря Артамонова стартовали образовательные программы Академии кадрового резерва. В них участвуют разные люди: врачи, программисты, профсоюзные активисты, женщины-лидеры, родители, которые не остаются в стороне от жизни своего села или города. Одним словом, люди, которые хотят меняться сами и делать лучше жизнь вокруг себя.

Обучение рассчитано на полгода. За это время участники смогут не только узнать что-то новое по своей профессии, но и поработать над собой, своими целями и жизненными ориентирами. По итогам программы самые активные и целеустремлённые смогут войти в управленческую команду региона и вместе трудиться на благо своей малой родины.

Сейчас для участников начался модуль «Архитектура жизни». Здесь учат системно мыслить, ставить цели, находить баланс между работой, семьёй и общественной деятельностью. Одним из преподавателей стала депутат Государственной думы от Липецкой области Татьяна Дьяконова, управленец с большим опытом.

«С радостью провела для участников лекцию, которая, как я надеюсь, поможет им найти внутреннюю гармонию и равновесие. Очень важно, когда управленец не просто грамотный специалист, а человек, живущий в ладу с собой. Он умеет по-настоящему слышать людей, понимать их нужды и быть для них надёжной опорой. Он чувствует ответственность за будущее своего села, района и всей страны. В любом населённом пункте, будь то большой город или маленькое село, настоящая жизнь начинается именно с таких неравнодушных людей. Это видно невооружённым глазом! Когда появляются красивые, с любовью сделанные клумбы или скамейки, когда проходят душевные сельские праздники— это всё их заслуга. Они не ждут, пока кто-то придёт и сделает за них, а сами становятся центром перемен, ведут за собой других, заряжают всех своей энергией. Именно поэтому так важно помогать таким активистам. Цели нашего обучения напрямую пересекаются с задачами Народной программы «Единой России»: важно слышать людей и быстро реагировать на их запросы», — подчеркнула Татьяна Дьяконова.

Жители Добринского округа также приняли участие в обучающей программе. Они рассказали, что на лекции Татьяны Дьяконовой не только почерпнули новые знания, но и по-новому смогли взглянуть на свои жизненные задачи.

Татьяна Бахтина, председатель Совета местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» в Добринском муниципальном округе:

— Лекция Татьяны Ивановны Дьяконовой — это не просто выступление, а настоящий душевный разговор, который так необходим сегодня в деле воспитания молодёжи. Её слова были наполнены искренностью, теплотой и такой глубокой любовью к людям, что это чувствовалось в каждом звуке. Она напомнила нам: самое важное в любой работе, особенно с молодыми — не сухие отчёты и формальные планы, а человеческое отношение, умение слышать и понимать каждого.

Именно такой подход помогает растить поколение, для которого совесть, доброта и ответственность — не просто слова, а жизненные ориентиры. Я уверена: знания, полученные на этой встрече, станут для меня и моих коллег настоящим подспорьем в ежедневной работе. Ведь только открывая сердца молодым, мы сможем по-настоящему влиять на будущее наших сёл, городов и всей страны.

Наталья Кретова, начальник Добринского отдела ОБУ «УМФЦ Липецкой области»:

— Лекция Татьяны Ивановны Дьяконовой — это настоящий источник вдохновения и душевного тепла. Она говорила так просто, искренне и доступно, что каждое её слово находило отклик в сердце. Я поняла: эти знания пригодятся мне не только в работе, но и в жизни, ведь они учат главному — быть в гармонии с собой и окружающими, видеть за каждой просьбой человека его историю, его боль и радость. Особенно ценно это для тех, кто работает с людьми, помогает разным категориям граждан, поддерживает в трудную минуту. Теперь, благодаря Татьяне Ивановне, я ещё глубже осознаю: настоящая помощь — это не только выполнение стандартов и инструкций, а умение сопереживать, вдохновлять и дарить надежду. Обязательно буду применять эти знания в своей работе в МФЦ, чтобы каждый человек уходил от нас не только с решенным вопросом, но и с ощущением заботы и человеческого тепла.

Наталия ИВАНОВА.

Фото Анастасии Денисовой.