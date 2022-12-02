Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова встретилась с многодетной семьей Дорохиных в селе Афанасьево в Липецкой области, глава которой сейчас находится на передовой. Депутат Госдумы и волонтеры общественной организации поддержки многодетных семей «Благополучие» привезли продукты и зимнюю одежду для младших дочери и сына Дорохиных. В семье еще двое взрослых детей, один из которых сейчас в армии.

«Очень важно сегодня, чтобы каждая семья, глава которой защищает русский мир, была под нашей опекой и заботой, — отметила Татьяна Дьяконова. – Часто такие семьи стесняются напомнить о себе, о каких-то нерешенных вопросах. Важно быть с ними всегда на связи, уточнять, все ли в порядке. В Липецкой области уже отлично зарекомендовали себя социальные кураторы, которые шефствуют над всеми семьями участников СВО. Помощь оказывается очень четко и оперативно. И особенно радует, что эту системную работу управления соцполитики как нельзя лучше дополняют волонтеры общественных организаций».

Как рассказала депутату Госдумы жена мобилизованного Елена, супруг Андрей одним из первых в районе получил повестку и уехал в зону СВО. По словам Елены, у супруга сразу был боевой настрой, сохраняется он и сейчас, когда они созваниваются.

По дому Елене помогают старшая дочь и бабушка. Женщины признаются, что без мужской помощи непросто – к примеру, не успели отремонтировать крышу. Татьяна Дьяконова договорилась с главой Измалковского района Владимиром Иванниковым о том, что этот вопрос будет решен в ближайшие дни.

Депутат Госдумы пообещала быть на связи с семьей участника СВО, в ежедневном режиме с ней будут и волонтеры организации «Благополучие». Как рассказал руководитель организации Александр Бец, сегодня особенно высок подъем морального духа среди волонтеров — все понимают, насколько важно поддержать семьи, родные которые сейчас находятся на передовой.