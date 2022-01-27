Депутат ГД РФ Татьяна Дьяконова вместе с коллегами – Екатериной Стенякиной и Юлией Оглоблиной – подвели первые итоги работы в Думе с руководителем департамента региональной программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной в Instagram.

«Для меня это новый статус, но главная цель та же, что раньше, – делать лучше жизнь каждого. Кстати, это очень перекликается с моей работой в клубе Лидеров России «Эльбрус». Просто Госдума дает новые возможности для реализации этой цели. Больше рычагов воздействия, – отметила Татьяна Дьяконова.

За сто дней своей работы депутат уже получила более 800 обращений от граждан по самых разным вопросам. Как рассказала Татьяна Ивановна, за это время парламентарии успели принять 143 закона, многие – исполнение Народной программы «Единой России».

«Законодательные инициативы – это ответ на запрос общества, часто они «рождаются» в регионах. Одно и обращений на приеме граждан в Ельце было про начисление стажа работникам культуры и спорта. Этот вопрос мы сейчас прорабатываем с Минкультуры РФ», – подчеркнула депутат Госдумы.

По ее словам, работа с фракцией и партией «Единая Россия» – это работа в одной команде, она выстроена очень четко, эффективно взаимодействуем на всех площадках. Пример – пилотный проект по дебюрократизации педагогов, в него вошли несколько регионов, в том числе Липецкая область!

Весенняя сессия тоже пройдет под эгидой соцзащиты граждан.