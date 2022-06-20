В Госдуму сегодня внесен законопроект, вводящий в РФ единые правила выплаты компенсаций за вред жизни и здоровью волонтеров. В числе соавторов – депутат Госдумы от Липецкой области Татьяна Дьяконова.

«Сегодня вместе с коллегами внесли в Госдуму важный законопроект. Он касается компенсаций, которые смогут получать волонтеры в случае, если их жизни или здоровью причинён вред, — рассказала Татьяна Дьяконова. — Они будут выплачиваться за добровольческую деятельность на территории страны, а также при оказании гуманитарной помощи за рубежом. Да, волонтер знает, что, отправляясь в ту или иную горячую точку, он подвергает себя и свою жизнь риску, но он должен быть и четко уверен в том, что государство берет на себя заботу о нем. Уверена, что законопроект позволит расширить добровольческое движение в нашей стране в разы».

По словам Татьяны Дьяконовой, успешный опыт работы волонтеров во время пандемии в рамках акции «Мы вместе» показал, что у добровольческого движения большое будущее. «Мы понимаем, что движение волонтеров в нашей стране будет только расширяться. Оперативно приходить на помощь нуждающимся – это не для галочки, это, к счастью, сегодня норма поведения в нашем обществе, – говорит Татьяна Дьяконова. –Только во время акции «Мы вместе» волонтеры смогли оказать помощь более 6 млн человек. Сегодня добровольцы по линии гуманитарной миссии «Единой России» помогают в Донбассе медикам. Активисты «Волонтерской роты» и «Молодой гвардии Единой России» работают на освобожденных территориях Украины. И, конечно, в ежедневном режиме волонтеры трудятся в регионах страны – помогают в поиске пропавших, борются с последствиями природных ЧС. И вот сегодня настал момент помочь тем, кто помогает. Рада быть соавтором этого важного законопроекта!».