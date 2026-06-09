Татьяна Голикова и Игорь Артамонов открыли три социальных объекта в Липецкой области

Сразу три объекта начали свою работу в Липецкой области в День соцработника. В их открытии по видеосвязи приняла участие вице-премьер России Татьяна Голикова. Губернатор региона Игорь Артамонов представил ей Дом соцобслуживания «Долголетие» в Ельце, поликлинику в реабилитационном центре «Сосновый бор» и детский бассейн в «Лесной сказке».

«Это символично, что в День социального работника мы запускаем в эксплуатацию несколько новых объектов. Всего таких объектов шесть, из них три находятся в Липецкой области, за что я хотела бы отдельно выразить благодарность коллегам. Это не только учреждения, возведенные за счёт федерального бюджета, но и за счёт средств региональной казны», – сказала Татьяна Голикова.

Как отметил губернатор Липецкой области, открытые сегодня пространства продуманы до мелочей: они функциональны и при этом максимально уютны. В корпусах созданы все условия для комфортного пребывания людей, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации.

«За последние пять лет мы привели в порядок 118 объектов социальной сферы. Строим новые корпуса. В прошлом году появился жилой корпус на 50 мест в геронтологическом центре «Серебряный век». В 2027 году планируем завершить «Золотой век» в Липецке – на 240 мест. Каждый такой проект – наша забота о людях старшего возраста и их комфорте», – отметил Игорь Артамонов.