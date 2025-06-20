Татьяна Голикова отметила Липецкую область как одну из лучших в России по маршрутизации выпускников вузов и ссузов

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в заседании комиссии Государственного Совета России по направлению «Кадры». Оно прошло под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Обсуждались вопросы привлечения высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда.

Татьяна Голикова отметила Липецкую область как один из лучших регионов в России по реализации пилотного проекта маршрутизации выпускников вузов и ссузов. Подробнее о проделанной в этом направлении работе рассказал губернатор региона Игорь Артамонов.

«Регион в пилоте по маршрутизации выпускников вузов и ссузов – чтобы они не просто находили работу, а устраивались по специальности. Если квалификация невостребованная – помогаем подобрать переобучение. В прошлом году мы трудоустроили по специальности 78% выпускников. В этом проанкетировали уже почти всех завершающих учёбу студентов. А для трёх тысяч из них нашли работу ещё до получения диплома», – сказал губернатор.

Система работает благодаря электронному сервису «Забота», обеспечивающему раннюю профориентацию и индивидуальное карьерное сопровождение студентов. Значимым элементом кадровой политики региона стал Центр молодёжной карьеры, который за год посетила 51 тысяча человек. Здесь применяются инновационные подходы, включая нейропрофтестирование для выявления истинных способностей молодежи и организацию экскурсий на ведущие предприятия области.

Важным направлением работы является взаимодействие с семьями учащихся через программы семейной профориентации, что позволяет более осознанно подходить к выбору будущей профессии с учетом потребностей регионального рынка труда. В текущем году на увеличение бюджетных мест в системе среднего профессионального образования было направлено более 50 миллионов рублей.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков выделил Липецкую область среди других регионов как субъект, который добился положительных результатов в работе по предотвращению утечки молодых кадров. Глава Минтруда РФ отметил, что на 12% выросло количество молодых людей, которые остаются жить и работать в Липецкой области.

«Создание условий для профессиональной самореализации молодёжи – это инвестиции в будущее Липецкой области. Наша задача – чтобы каждый молодой специалист мог найти достойную работу по специальности в родном регионе», – прокомментировал по итогам Игорь Артамонов.