Татьяна Хавлина из Васильевки получит почетный знак “Слава Матери”

Депутаты Липецкого областного Совета утвердили сегодня список кандидатов на награждение почетным знаком Липецкой области «Слава Матери». Эта награда вручается в регионе с 2001 года. Почетным знаком награждают женщин, которые родили и воспитали достойных граждан, внесших большой вклад в социально-экономическое развитие области.
Среди лауреатов этого года есть представительницы всех районов области, всего – 25 человек. Их возраст от 30 лет до 81 года. Женщины, удостоенные почетного знака, получат вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.
Принято решение наградить почетным знаком «Слава матери»:
- Большакову Ирину Михайловну, 1975 года рождения, село Пригородка Усманского района;
- Гидзик Ольгу Алексеевну, 1959 года рождения, город Липецк;
- Горбик Светлану Владимировну, 1968 года рождения, город Елец;
- Давыдову Ирину Петровну, 1975 года рождения, село Дубовое Чаплыгинского района;
- Дорохину Валентину Федоровну, 1950 года рождения, село Тербуны Тербунского района;
- Дякину Антонину Ивановну, 1939 года рождения, село Соловьево Становлянского района;
- Ефанову Жанну Евгеньевну, 1969 года рождения, город Липецк;
- Зайцеву Ирину Ивановну, 1970 года рождения, село Ищеино Краснинского района;
- Клещину Веру Александровну, 1958 года рождения, село Паниковец Задонского района;
- Кузовлеву Валентину Александровну, 1960 года рождения, поселок Лев Толстой Лев-Толстовского района;
- Ларину Светлану Викторовну, 1978 года рождения, село Боринское Липецкого района;
- Мезенову Наталью Михайловну, 1960 года рождения, деревня Ясенок Измалковского района;
- Меркулову Оксану Васильевну, 1984 года рождения, село Большое Попово Лебедянского района;
- Овсянникову Альбину Владимировну, 1973 года рождения, деревня Казинка Елецкого района;
- Ольвинскую Елену Викторовну, 1977 года рождения, город Липецк;
- Петрищеву Юлию Сергеевну, 1966 года рождения, город Елец;
- Самохвалову Ларису Владимировну, 1977 года рождения, город Липецк;
- Семенихину Татьяну Николаевну, 1963 года рождения, деревня Дерезовка Хлевенского района;
- Семьянихину Дарью Александровну, 1990 года рождения, город Грязи Грязинского района;
- Сидорову Анну Андреевну, 1947 года рождения, село Казаково Воловского района;
- Скуратову Марину Николаевну, 1975 года рождения, город Липецк;
- Стаднюк Елену Николаевну, 1982 года рождения, город Данков Данковского района;
- Филатову Нину Борисовну, 1947 года рождения, село Долгоруково Долгоруковского района;
- Хавлину Татьяну Серафимовну, 1957 года рождения, село Васильевка Добринского района;
- Чернышову Марину Владимировну, 1979 года рождения, село Доброе Добровского района.