Татьяна Хавлина из Васильевки получит почетный знак “Слава Матери”

Депутаты Липецкого областного Совета утвердили сегодня список кандидатов на награждение почетным знаком Липецкой области «Слава Матери». Эта награда вручается в регионе с 2001 года. Почетным знаком награждают женщин, которые родили и воспитали достойных граждан, внесших большой вклад в социально-экономическое развитие области.

Среди лауреатов этого года есть представительницы всех районов области, всего – 25 человек. Их возраст от 30 лет до 81 года. Женщины, удостоенные почетного знака, получат вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

Принято решение наградить почетным знаком «Слава матери»: