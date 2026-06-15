Татьяна Незнамова отмечает свой юбилей

ПОКА НЕ ПОЁТСЯ…

Героиня сегодняшнего рассказа — неординарная личность, человек творческий, которая в полную силу реализовала данный ей от рождения Божий дар. В канун её юбилея мы решили ещё раз поведать читателю об активном члене нашей общественной организации Татьяне Викторовне Незнамовой. В особом представлении она не нуждается, потому что её знает почти каждый житель нашего округа. Когда-то она блистала не только на сценах наших Домов культуры и сельских клубов, но и на областной сцене.

К сожалению, вот уже долгое время мы не видим её на театральных подмостках и не слышим её чарующего голоса. И это не только потому, что она несколько лет назад отошла от дел. Татьяна востребована: её по-прежнему приглашают на концерты, на праздники, на телевизионные передачи, связанные с русской гармошкой, народными песнями.

Приглашаем певицу и мы, местная общественная организация инвалидов, на наши концерты и в культурно-досуговый клуб «Отдушина». Но она не соглашается. Прославленная самодеятельная артистка дала обет, что на сцену выйдет только после победы наших бойцов на СВО. Татьяна Викторовна считает, что в данный момент неуместно бывать на увеселительных мероприятиях, петь, танцевать. Её позиция, безусловно, заслуживает уважения.

ПРОДОЛЖИЛА СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

Татьяна родилась в сельской глубинке — в красивом селе Ровенка, в семье по всем меркам творческой, что и определило её дальнейший путь. Мать Зинаида Фёдоровна и бабушка Клавдия Ивановна имели прекрасные голоса и любили петь под гармошку. Отец Виктор Тимофеевич был шофёром в колхозе, но и в его трудовой биографии есть несколько лет работы директором сельского клуба.

Она была младшим ребёнком в семье. Родители трудились не покладая рук, чтобы обеспечить троих детей, помочь им пробиться в жизни. И, к счастью, их труды увенчались успехом: все дети стали достойными людьми. Но особую гордость родители испытывали за младшую Татьяну…

Наша героиня росла в атмосфере любви. Одна вышеупомянутая бабушка по материнской линии чего стоила! Это был настоящий деревенский самородок. Она не только бережно хранила традиции, но и на ходу сочиняла песни, частушки, сыпала шутками, прибаутками. Внучка впитывала в себя благодаря бабуле русскую народную культуру и даже записала на видеокассету песни — протяжные, долевые (так называли в деревне лирические песни крестьянской традиции) в исполнении бабушки и матери.

Сейчас Татьяна иногда включает видеокассету и со слезами на глазах слушает чистое, неповторимое пение «Как во первом коридоре…», «Посеяла огурочки близко над водою…». Смутно, но помнит Татьяна своих прабабку Христину и прадеда, сельского печника, которые прожили соответственно 98 и 100 лет! Они вечером после дневных работ садились на завалинке и вдвоём пели русские песни о своей доле, о любви, о замёрзшем ямщике. И если к ним присоединялись местные жители, то пение могло продлиться до первых петухов.

«БУДУ ЗЫКИНОЙ»

Вот в таком благодатном окружении росла маленькая Таня. В три-четыре года она стала знаменитой в своём селе. Когда строился сосед, девочка становилась на брёвна, сложенные неподалёку, и по его просьбе пела песню «Еду, еду на комбайне», которой она научилась от родного дяди-комбайнёра. Часто девчушку ставили дома на стул, и она с удовольствием пела перед гостями, ощущая себя артисткой. А на вопросы о её будущей профессии всегда отвечала, что будет Зыкиной.

Односельчане любили слушать маленькую артистку. И даже нянечки в яслях частенько просили свою подопечную спеть «Вы не вейтесь, чёрны кудри!». Как-то в колхозе завершили стрижку овец и решили отметить праздник в детском саду. Колхозники заказывали маленькой певунье песни, которые Таня, стоя на стуле, самозабвенно пела. А продавец сельского магазина, очень любивший песни в исполнении Танюшки, щедро одаривал ее горстью конфет.

Когда пошла в школу, то была очень счастлива, что среди других предметов было пение, и жалела, что оно в расписании не каждый день. Татьяна так громко исполняла песни, что учителя просили своего коллегу не вызывать к доске Татьяну, а то её пение отвлекает всех на уроках.

В средних классах девочка активно участвовала не только в школьной художественной самодеятельности, но и клубной. Молодёжь старалась сесть на 8 ряд в клубе, чтобы оттуда синхронно махать Татьяне, исполняющей на сцене услышанную по телевизору песню, где были слова: «Ты в восьмом ряду…».

На районных пионерских слётах девочка была штатным капитаном, лидером, запевалой. Когда перешла в 9 класс Паршиновской средней школы, то тамошний музыкант Владимир Максимов пригласил Татьяну в эстрадный ансамбль «Наследники», с которым девушка выступала в клубе, ездила по полям, фермам.

ОТ УЧАСТНИЦЫ ХОРА ДО СОЛИСТКИ

Окончив школу, Татьяна вышла замуж за красивого деревенского юношу Виктора, хорошего художника и человека. Родилась дочь Елена. В 1985 году молодая семья переехала в Добринку. Татьяна устроилась диспетчером на скорую помощь. Там её заметил главврач В.И. Иноземцев и привлёк для подготовки к участию в областном конкурсе на лучшего медработника.

Тогда-то и увидел её художественный руководитель РДК П.И. Стрельников и посоветовал прийти на прослушивание к руководителю народного хора Г.М. Асламову. Он сразу поставил Татьяну во «вторые голоса», для которых был нужен хороший слух и музыкальная память. Она по вечерам после работы ходила на репетиции в клуб как на праздник.

А потом Т. Незнамова стала солировать при хоре и начала выступать как солистка с песнями из репертуара известных певиц. Тогдашний директор клуба А. Клыкова стала настойчиво приглашать её на работу в клуб в качестве инструктора-массовика, пообещав квартиру. Татьяна согласилась и в 1987 году поступила в областное культурно-просветительское училище на дирижёрско-хоровое отделение.

ПОЗВАЛИ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОДМОСТКИ

В процессе учёбы перешла на театральный факультет. Дело в том, что руководитель добринского народного театра И. Колтыгина в это время предложила Татьяне главную роль в одноактной пьесе литовского драматурга Эугениуса Игнатавичуса «Домашний вор». Партнёром по спектаклю был Геннадий Лукин — в то время начальник отдела культуры. Спектакль стал сенсацией. С ним они объездили весь район.

Это и побудило нашу героиню сменить факультет на театральный.

После окончания культпросветучилища Татьяна работала заведующей автоклубом, режиссёром массовых мероприятий, а затем ее утвердили на должность режиссёра народного театра. За время работы на этом посту народный театр подтвердил своё звание более 20 раз. Были поставлены такие спектакли, как «Нечистая сила», «Стихийное бедствие», «Семь мисок, семь ложек», «Беда от нежного сердца» и другие.

Возглавляемый ею театр занимал лидирующие позиции в областном конкурсе театральных коллективов «Театральная весна».

Режиссёр Незнамова организовала и детскую театральную студию «Чародеи». Одна из учениц, Лиля Бирюкова, окончила Воронежский театральный институт, работала в труппе Липецкого драматического театра, снималась в телесериале «След».

ГЛАВНОЕ — ЛЮБОВЬ ЗРИТЕЛЯ

Татьяна умело сочетала работу режиссёра народного театра, участие в народном хоре и выступление как солистки. Ее лирические песни всегда приходились по душе зрителю. Хотя Татьяна и не имела специального музыкального образования, но песни она всегда исполняла на высоком профессиональном уровне. Красивый тембр голоса, песня, идущая из глубины души — все это завораживает зрителя и иногда ему кажется, что Татьяна поёт о своём личном, что было в её биографии и что происходит в настоящее время. К выбору репертуара она подходила скрупулёзно. У неё нет случайных песен. Она пела то, что близко ей самой, её мироощущению, что трогает её душу. И зритель это чувствовал и начинал сопереживать.

Более 30 лет Т.В. Незнамоваотработала в культуре. Имеет награды районного и областного уровня, звание ветерана труда. Но главное для неё — любовь зрителя. А она была и есть. Помнят её до сих пор и ждут. Когда-то её приглашали в более престижные места и коллективы, но она никуда не поехала. Прикипела всей душой к Добринскому краю. Здесь она чувствует себя поистине счастливым человеком. Думаю, мы ещё не раз увидим её на сцене.

В жизни Татьяны Викторовны было всё: и горести, и радости. Умер отец, совсем молодым умер муж. Внезапно пришла непрошенная болезнь, в результате — группа инвалидности. Но Татьяна не тот человек, который пасует перед трудностями. Она сама поддержит любого. Сейчас Татьяна Викторовна на заслуженном отдыхе, но всецело посвящает себя горячо любимой маме. У Татьяны из самых близких есть семья дочери Елены и внучка, в которой она души не чает.

В канун юбилея хочется пожелать уважаемой Татьяне Викторовне, человеку открытому и впечатлительному, прямолинейному, глубоко ранимому, доброму, умеющему сопереживать чужому горю, здоровья, счастья и творческих успехов!

Тамара ЗАИЧКИНА.