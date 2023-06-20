Новым спектаклем завершит 23-й театральный сезон Липецкий драматический театр на Соколе. Зрителей ждет сценическая версия Адольфа Шапиро по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». Показ назначен на 29 июня, начало в 18:30. Режиссер-постановщик – Геннадий Балабаев. Роль Евгения Базарова играет Евгений Кузнецов. Это его пятая серьёзная роль и третья по счёту в классике.

Роман Ивана Тургенева считался бестселлером для российского общества конца ХIХ века. В оригинальной версии Адольфа Шапиро знаменитое произведение откроется по-новому. «Идея постановки «Отцов и детей» пришла ко мне во время чтения книги. Тогда я подумал: какой красивый русский язык, на котором мы практически разучились разговаривать. Меня привлёк не столько конфликт отцов и детей, сколько тема главного героя-нигилиста, ее актуальность на сегодняшний день», – отметил режиссёр-постановщик Геннадий Балабаев.

«Сокольский театр – одно из ведущих культурных учреждений города и области. Его премьера, уверен, станет настоящим подарком для липчан, ценящих этот жанр искусства», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.