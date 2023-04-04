Инклюзивный танцевальный концерт «Калейдоскоп инклюзии» состоится 15 апреля в Городском Дворце культуры. Его представит народный инклюзивный театр «Параллели». Для гостей будут работать аниматоры, ростовые куклы, фотозоны.

Как сообщили организаторы выступления, «Параллели» реализуют два новых проекта: «Инклюзивная арт-студия» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и проект «Развитие инклюзивного циркового искусства» при поддержке Благотворительного фонда «Анастасия». Танцоры представят новые направления «Не предел» (вокальное искусство), «Поющие в тишине» (жестовое пение) и «Цирк для всех» (цирковое искусство). Реализация этих проектов позволит показать зрителям, что искусство не имеет границ, и каждый талантливый ребенок с инвалидностью имеет право на равных выступать на сцене.

В концерте заняты все участники коллектива, это более 100 артистов как с нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата, ментальными особенностями, так и обычных людей, которые докажут, что человеческие возможности безграничны. Концертная программа состоит из ярких творческих номеров театра, ставших лауреатами всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Зрители увидят уже полюбившиеся зрителям постановки «Память», «Сердце бойца», «Маска», «Подарок», «Пираты», «Африка», «РИО», «Желтые ботинки», «Женский романс», «Аллилуйя», «Мечтатели», а также новые яркие премьеры.

За 16 лет своей истории артисты «Параллелей» покорили огромное количество творческих и спортивных вершин. Главной они считают признание их творчества и присвоение почетного звания «Народный». Среди многочисленных наград театра – главные призы международной премии «Филантроп», международных соревнований по спортивным танцам на колясках «Кубок Континентов» в номинации «Ансамбли», Кубка мира, чемпионата России и целого ряда других турниров по всему миру.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал роль народного инклюзивного театра «Параллели». «Это люди с большой энергией и волей к жизни, которые каждый день преодолевают себя, чтобы жить полноценно и творить добро», – говорил Игорь Артамонов.