По поручению главы администрации Липецкой области для инклюзивного театра танца «Параллели» в Липецке оборудован новый зал. Сегодня состоялось его торжественное открытие.

В гостях у особенных артистов Игорь Артамонов побывал в декабре 2019 года и пообещал решить вопрос с выделением помещения для творческих занятий. Старый зал едва вмещал всех танцоров, новый вдвое больше и сможет полностью обеспечить доступность услуг инклюзивного образования для детей и взрослых, желающих заниматься творчеством.

«Мне очень приятно видеть сегодня ваши счастливые лица. Надеюсь, наш новогодний подарок вам понравится и здесь будет создано ещё много замечательных постановок. Ваше творчество не знает границ, вы – пример для всех. Желаю успехов и новых побед», – сказал Игорь Артамонов.

Новый зал – светлый и просторный, рассчитан на 50 человек и расположен в том же здании, где занимаются «Параллели». Помощь с ремонтом и оборудованием оказал социально ответственный бизнес. ООО «Теплосфера» выделило средства на освещение, паркет, текущий ремонт, пандусы для колясочников. На средства компании «Ростелеком» закуплены и установлены зеркала, хореографические станки, в ближайшее время смонтируют систему видеонаблюдения.

По словам руководителя народного инклюзивного театра танца «Параллели» Елены Косенко, второй хореографический зал открывает дополнительные возможности для творчества. В репертуар включат новые спектакли, откроют новое направление «Жестовое пение» и проведут дополнительный набор обучающихся в коллектив.