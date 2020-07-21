Театр Толстого готовится к юбилейному сезону

Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого сегодня посетила группа руководителей, курирующих сферу культуры региона. Гости интересовались, как идет подготовка к юбилейному театральному сезону, который будет сотым по счету. Кроме того, они побывали на репетиции и пообщались с артистами.

Заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин отметил, что 100-летие театра должно стать запоминающимся культурным событием. От режиссеров, постановщиков и актеров зрители ждут интересных идей, нестандартных решений, творческих находок.

Художественный руководитель театра Владимир Кравченко рассказал о неслучайном выборе постановки, которая откроет юбилейный сезон. «Бесприданница» по Островскому была в самой первой афише театра. Артисты добавили, что известная пьеса обретет современное звучание, попросили помочь усовершенствовать звуковое и световое оборудование, которое позволит театральному действу стать еще более эффектным.

Среди творческих задумок коллектива – выпустить книгу, посвященную 100-летней истории Липецкого театра, создать интерактивную музейную экспозицию, по-новому оформить сцену. Разговор коснулся и бытовых вопросов, с которыми приходится сталкиваться актерам, а также порядка присуждения званий и стипендий. Все пожелания артистов и режиссеров гости пообещали подробно рассмотреть, проанализировать возможности и сроки решения.

«Каждый спектакль, показанный на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Толстого, неизменно привлекает к себе особое внимание зрителей. Театральное искусство – это то, что объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

“Первый Советский драматический театр” в Липецке был открыт 5 июня 1921 года (это дата рождения театра) спектаклем по пьесе Леонида Андреева “Савва”, в постановке режиссера В. А. Руслова.