Липецкий государственный академический театр драмы им. Толстого открывает новый 102-й сезон музыкальным спектаклем «Табачный капитан» 4, 5 октября. Театральная афиша будущего сезона обещает множество творческих сюрпризов. В начале сезона в рамках XXXVIII «Липецких театральных встреч» зрители смогут побывать на вечерах известных артистов – Валерия Баринова, Евгения Князева, Любови Казарновской, солистки Большого тетра Ирины Долженко. На главной театральной сцене региона свои спектакли покажут коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Белгорода и Курска.

«Театральная жизнь Липецкой области разнообразна и интересна. У каждого театра своё лицо, свой репертуар, интересные театральные труппы. Театральное искусство – это то, что объединяет людей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Первой премьерой сезона станет спектакль детского репертуара: «Маленький принц» по сказке Антуана де Сент-Экзюпери. Работа с юным зрителем сегодня в театре – одно из главных направлений. Труппу пополнили девять новых молодых артистов–выпускников разных театральных ВУЗов страны – все они задействованы в этой постановке.

В ноябре запланирована премьера «История с м…» ( из «Провинциальных анекдотов» А.Вампилова). В театре намерены продолжить театральную традицию творческих вечеров, посвященных юбилейным датам артистов современной труппы, но в новом формате. Герои цикла встреч «Линия жизни» – артисты покажут отрывки из любимых спектаклей, из роли мечты, расскажут зрителям о себе.

В новом сезоне театр Толстого также продолжит работу и над инклюзивными проектами, труппа планирует поставить пластический спектакль «Лавина» по пьесе турецкого драматурга Тунджера Джюдженоглу, который смогут смотреть вместе как слабослышащие люди, так и обычные театралы. В поддержку программы по созданию школьных театров коллектив будет оказывать содействие детским драматическим студиям, которые ведут артисты труппы. В планах экскурсии за кулисы и мастер-классы.

В новом сезоне театр будет уделять особое внимание технологичным проектам, в частности, организации прямых трансляций театральных вечеров, в том числе и для жителей сельской глубинки. Новый театральный год будет наполнен премьерами, фестивалями. гастролями, сотрудничеством с новыми интересными режиссерами. Также, в театре начинается масштабное обновление кассового пространства и фасада здания.