На сцену Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого возвращается грандиозный «Русский роман». Спектакль, в котором жизнь четы Толстых переплетается с жизнями созданных им же героев можно будет увидеть 21 и 22 января.

В основе пьесы – воспоминания современников и дневниковые записи членов семьи Льва Толстого. Современный драматург Марюс Ивашкявичюс предлагает посмотреть на величайшего писателя, мыслителя и философа взглядом его супруги Софьи Андреевны и его близких, с которых были списаны персонажи романа «Анна Каренина».

Постановка интересна не только психологическим аспектом, но и визуальной составляющей. Одним из главных элементов сценографии является железная дорога: 260 метров бутафорской рельсов, десятки железнодорожных фонарей прошлого века, семафоры.

Главную роль в спектакле – супруги писателя Софьи Андреевны – играет заслуженная артистка России Любовь Кабанова. За исполнение этой роли она была отмечена жюри фестиваля «В зеркале сцены» в номинации «Лучшая женская роль». Высокую оценку жюри получил и режиссёр-постановщик, лауреат Госпремии РФ Александр Баргман. Он отмечен в номинации «Лучшая работа режиссёра». Также награды получила Елена Жукова – за художественное оформление спектакля, артисты Светлана Кузнецова, Эмин Мамедов, Владимир Борисов, Анжелика Фаустова – за исполнение ролей Аксиньи, Льва Львовича, Левина и Анны Карениной.

«Лев Николаевич Толстой для липчан не только известный писатель, его связывало с липецкой землей множество знакомств и событий. Последние дни своей жизни он провел на станции Астапово, которая сегодня носит название поселок Лев Толстой. Все эти факты обуславливают особый интерес к биографии и творчеству великого романиста», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.