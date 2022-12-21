Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого в череде новогодних показов организует три целевых спектакля на 2000 зрителей. Плюс ещё более 2000 детей могут попасть в театр бесплатно по социальным билетам, которые предназначены для семей мобилизованных граждан и сотрудников Росгвардии, детей с ограниченными возможностями, детей из многодетных семей.

Также семьи мобилизованных липчан ждут на выставках и концертах. Управление культуры и туризма Липецкой области подготовило для них ряд экскурсий, концертов и утренников. Ознакомиться с программой и выбрать интересное для себя можно на сайте управления.

«Конец года – это время, когда всем нам хочется чуда. Особенно его ждут дети. Мы благодарны учреждениям культуры, которые подготовили интересную и разнообразную программу на этот период. Учли не только традиционные категории детей, получающие приглашения на мероприятия, но и семьи защитников, участвующих в спецоперации», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.