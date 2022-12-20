Театр Толстого впервые представит на своей сцене карнавал. Липчане могут стать частью праздника 31 декабря в 17:00. В программе — яркие сцены из спектаклей и музыкальные номера в исполнении артистов академического театра, а также выступления артистов государственного театра танца «Казаки России», солистов государственной Филармонии «Унион» Анастасии Пименовой и Сергея Колесника, вокалистов Александра Бородина и Светланы Дедяевой.Гостей ждет шоу-балет Dance Class SHOW, центр Циркового искусства «Ника», шоу-группа трио «Забава» а также много сюрпризов и атмосфера праздника. В театре будет работать WELCOME-зона с локациями для фото, новогодней музыкой, ёлкой. В фойе будут работать профессиональные фотографы.

«Театральная жизнь Липецкой области разнообразна и интересна. У каждого театра своё лицо, свой репертуар, интересные театральные труппы. Театральное искусство – это то, что объединяет людей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.