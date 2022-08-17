Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого 19 августа приглашает липчан и гостей областного центра на театральный вечер, посвященный русскому советскому драматургу, прозаику, публицисту Александру Вампилову. Вечер приурочен к юбилейным датам. 19 августа ему исполнилось бы 85 лет, а 17 августа – 50 лет его трагической гибели на озере Байкал.

На Малой сцене липецкой драмы в 19.00 состоится показ в формате открытой репетиции спектакля по пьесе из цикла «Провинциальные анекдоты» в постановке режиссера Сергея Денисова. «Несмотря на то, что премьера этого спектакля запланирована на октябрь, мы приглашаем зрителей раньше, потому что день вампиловского юбилея хотим прожить в атмосфере его творчества и вместе с его поклонниками. Более того, зрители могут увидеть, как рождается спектакль – из того, что будет показано 19 августа, не все дойдет до премьеры. Поэтому открытая репетиция – это, безусловно, эксклюзив», – прокомментировал режиссер.

Программа вечера начнется раньше. В 18.00 в фойе театра развернется литературная гостиная с участием эксперта-филолога. Здесь же будет работать книжная выставка, на которой представят произведения Вампилова из фондов Липецкой областной научной библиотеки. Также зрители увидят афиши и программки спектаклей по пьесам автора, найденные в архивах театра, среди них и те, что выпускались к самой первой на липецкой сцене вампиловской постановке – «Старший сын» 1973 года. На плазменных экранах будут демонстрироваться документальные кадры, на которых запечатлен Александр Вампилов, видеозапись читки последней, недописанной им пьесы «Несравненный Наконечников» в исполнении артистов театра Толстого. Зрители смогут поразмышлять, каким могло бы быть ее продолжение.

«Каждый спектакль, показанный на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Толстого, неизменно привлекает к себе особое внимание зрителей. Театральное искусство – это то, что объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.