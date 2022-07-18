Театр Толстого сегодня вспоминает народного артиста России Владимира Пахомова, который руководил театром с 1977 по 2007 гг. Сегодня ему исполнилось бы 80 лет. При Владимире Пахомове театр стал носить имя великого русского писателя Л.Н. Толстого, ряд сотрудников и сам руководитель были награждены Государственной премией РФ. В репертуаре театра особое место занимала русская классика и «золотой детский репертуар». В 1980 году за большую работу по эстетическому, нравственному воспитанию детей и молодежи Липецкий театр был отмечен премией Ленинского комсомола. Также по инициативе Владимира Пахомова проходили фестивали «Липецкие театральные встречи», «Мелиховская весна», на которых собиралось экспертное театральное сообщество: критики, театроведы, филологи, драматурги, известные артисты. Благодаря этим форумам липчане могли увидеть спектакли ведущих театров страны. И «Липецкие театральные встречи», и «Мелиховская весна» сегодня носят статус международных фестивалей.

Владимир Пахомов родился 17 июля 1942 года в Свердловске (Екатеринбург). В 1965 окончил режиссерское отделение ГИТИСа (ныне РАТИ), курс А.А.Гончарова, и в том же году возглавил Одесский ТЮЗ. В 1970 перешел в Одесский театр им. Октябрьской революции, где стал главным режиссером. В 1977 году приехал в Липецк, где возглавил Липецкий драматический театр. С гастролями труппа липецкого театра побывала в Париже, Вильнюсе и на Кубе. Со спектаклем «Кукольный дом» Ибсена липчан пригласили в Норвегию. Сегодня каждый спектакль, показанный на сцене театра Толстого, неизменно привлекает к себе внимание зрителей, отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Театральное искусство – это то, что объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – считает Игорь Артамонов.