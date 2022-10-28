Философская сказка-притча Антуана де Сент-Экзюпери в классическом переводе Норы Галь стала первой для юного зрителя в новом сезоне постановкой Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого. Спектакль стал неожиданным симбиозом с кукольным театром и песочной анимацией.

«Каждая премьера, показанная на сцене театра Толстого, неизменно привлекает к себе особое внимание зрителей. Театральное искусство – это то, что объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На малой сцене в спектакле заняты молодые талантливые актеры, которые пополнили труппу театра Толстого. Для девяти выпускников ведущих театральных вузов страны эта премьера стала дебютом.

«Любой человек, который сегодня приходит в театр, видит, как театр меняется, и как много предстоит в нем изменить, – отметил вице-губернатор Липецкой области Анатолий Якутин. – Все это делается для того, чтобы искусство вышло на новый качественный уровень. Надеюсь, что зритель оценит это по достоинству».

Как сообщили в управлении культуры и туризма региона, ТЮЗ – это возрождение традиций, которые были заложены руководителем театра народным артистом России, лауреатом Госпремии РФ, Почетным гражданином Липецкой области, Владимиром Пахомовым. В этом году режиссеру исполнилось бы 80 лет.

Еще в 70-е годы XX века липецкий театр драмы под руководством Владимира Пахомова стал широко известен в стране и за ее пределами благодаря «липецкому театральному эксперименту». Из-за отсутствия в то время в Липецке драматической площадки для юного зрителя было принято решение объединить функции «взрослого», детского и музыкального театров. «Многие из современных ценителей драматического искусства полюбили театр еще в детстве именно благодаря «пахомовской программе» по воспитанию юного зрителя. Сегодня эти традиции продолжаются», – подчеркнули в управлении культуры и туризма Липецкой области.