Театры Липецкой области получили награды фестиваля «В зеркале сцены»

Подведены итоги VII конкурса-фестиваля профессиональных театров Липецкой области «В зеркале сцены», который в этом году проходил онлайн. Награды получили все театры региона. Несмотря на сложный для артистов год, они успешно открыли сезон новыми спектаклями, которые сразу же завоевали любовь зрителей и признание жюри.

В рамках фестиваля были показаны лучшие и премьерные спектакли. Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого представил «Призрак замка Кентервиль» режиссёров Тимура Куклова и Романа Коновалова, «Бунин. Рассказы эмигранта» режиссёра-постановщика Ярослава Рахманина и «Огниво» Марии Колычевой-Кайзер. Липецкий государственный театр кукол показал спектакли «Калиф-аист» Амелы Вученович и «Поминальную молитву» заслуженного артиста России Олега Пономарёва. Липецкий драматический театр представил на конкурс спектакль «Как боги» режиссёра Петра Орлова. Драматический театр Ельца «Бенефис» показал спектакли по пьесе Фёдора Достоевского «Игрок» режиссёра Игнатия Кириллова и «Ветеран» по повести Бориса Васильева режиссёра-постановщика Владимира Громовикова.

Лауреатами фестиваля стали:

– в номинации «Событие года» – спектакль Липецкого государственного академического театра драмы имени Льва Толстого «Призрак замка Кентервиль»;

– в номинации «За лучшую режиссерскую работу» – Игнатий Кириллов за спектакль драматического театра Ельца «Бенефис» «Игрок или записки молодого человека»;

– в номинации «Лучший спектакль для детей» – «Калиф-аист» Липецкого государственного театра кукол;

– в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом спектакле» – Олег Пономарёв за роль Леонида Гаврюшина в спектакле Липецкого драматического театра на Соколе «Как боги»;

– в номинации «Лучшая мужская роль в музыкальном спектакле» – Максим Дмитроченков в спектакле «Призрак замка Кентервиль»;

– в номинации «Лучшая женская роль» – Татьяна Милова за роль Алевтины Кониковой в спектакле театра «Бенефис» «Ветеран»;

– в номинации «Лучший актёрский дуэт» – Анастасия Абаева и Владимир Юрьев за исполнение ролей в спектале «Бунин. Рассказы эмигранта» ЛГАТД имени Л.Н. Толстого;

– в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» – Илья Припадчев за роль Перчика в спектакле «Поминальная молитва» театра кукол.

– в номинации «Лучшая женская роль второго плана» – Людмила Луник за роль Антониды Васильевны в спектакле театра «Бенефис» «Игрок или записки молодого человека»;

– в номинации «Лучшая работа со зрителями» – ЛГАТД имени Л.Н. Толстого.