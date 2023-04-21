Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на базе ЛГТУ откроется технический лицей. Для обучения в нём будут отобраны 250 лучших школьников региона с 7 по 10 классы. Акцент – на математике, физике и химии.

«Это первый шаг к созданию системы инженерного образования – от школы до вузовского диплома», – отметил губернатор. Кроме того, Игорь Артамонов рассказал, как в целом в ближайшее время изменится Липецкий государственный технический университет. Планируется ремонт корпуса на Интернациональной, обновление материально-технической базы, усиление преподавательского состава, обучение по новым специальностям.

В 2023 году впервые пройдёт набор по девяти новым программам. Направления разные – от «Эĸсплуатации беспилотных авиационных систем» до «Компьютерной безопасности» и «Агроинженерии». «Работа университета направлена на развитие не только высшего образования, но и региона в целом. Липецкая область – промышленный субъект. Мы создаём и развиваем инновационные производства, которым нужны соответствующие кадры и готовить их будет Липецкий техуниверситет», – прокомментировал Игорь Артамонов.