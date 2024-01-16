Студенты техникумов и колледжей Липецкой области приступили к учебе после зимних каникул. Руководители управления образования и науки региона встретились с администрациями учреждений СПО, преподавателями и студентами. Вместе они обсудили важные вопросы нового учебного полугодия.

Также в управлении сообщили, что во всех общеобразовательных учреждениях и колледжах прошел традиционный урок «Разговоры о важном». Занятие было посвящено вопросам налоговой грамотности. «Студенты расширили свои знания о налоговой системе в Российской Федерации, – уточнили в управлении. – В частности, узнали, какие бывают налоги, почему так важно, чтобы все граждане их исправно платили. Полезной стала информация о налоговых вычетах и востребованных профессиях в этой сфере. В конце занятия ребята подвели итог, что ответственная уплата налогов помогает делать нашу жизнь комфортнее: формируется пенсия, появляются парки, больницы, ремонтируются дороги».

Всего в Липецкой области кадры готовят 22 профессиональные образовательные организации по 42 профессиям и 79 специальностям среднего профессионального образования. Кроме того, программы СПО также реализуют вузы Липецкой области.