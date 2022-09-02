Юные ельчане с нового учебного года будут посещать технопарк «Кванториум», который открылся в гимназии №11 Ельца. С этим важным событием и Днем знаний учеников и их родителей, педагогический коллектив образовательной организации на торжественной линейке поздравил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Мне очень приятно видеть вас в День знаний – сказал Игорь Артамонов, обращаясь к школьникам. – Это прекрасный праздник, позволяющий ненадолго вернуться в детство и понять, что современные школы дают огромные возможности для развития способностей каждого ребенка, достижения успеха в изучении самых разных предметов, занятий творчеством и спортом. Сегодня в гимназии открылся «Кванториум», и я уверен, что учиться вам будет легко и интересно». Губернатор пожелал школьникам и учителям здоровья, интересных встреч и удивительных открытий.

Для первого в Ельце «Кванториума» оборудованы учебные помещения общей площадью 380 квадратных метров, и холл – 300 квадратных метров. Для оснащения «Кванториума» гимназия получила новейшее оборудование – программный аппаратный комплекс по робототехнике, наборы для быстрого прототипирования электронных устройств, автономный робот-манипулятор, комплект соревновательных полей, образовательный конструктор с комплектом датчиков, лабораторный комплекс для изучения робототехники.

Занятия будут проходить в различных форматах: теоретическая и практическая работа в рамках основного и дополнительного образования технологической и естественнонаучной направленности. Для этого открываются физическая, биологическая, химическая и технологическая лаборатории. Кроме того, в «Кванториуме» работает программа дополнительного образования технической направленности «Робототехника: через обновление к новым достижениям». Задача программы – предоставить возможность школьникам празвить ключевые компетенции в сфере инженерного творчества. Хобби с течением времени может повлиять на выбор дальнейшей профессии, считают учителя, прошедшие курсы повышения квалификации по вопросам преподавания с применением современного учебно-лабораторного оборудования.

В Липецкой области это второй школьный «Кванториум». Еще один детский технопарк работает на базе школы №18 в Липецке.