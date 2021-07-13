Современные экотехнологии развиваются в регионе. Инновационное «зелёное» производство запущено на базе «Технопарка-Липецк». Компания «Летс Трейд» открыла первую линию на предприятии по производству пищевых трубочек из влагостойкой бумаги. Стоимость проекта – 124 млн рублей, сообщает региональное управление инвестиций и инноваций.

Продукция сделана из биоразлагаемых материалов с целью разумного использования возобновляемых природных ресурсов, сокращения использования пластика в пользу экологически чистых материалов. Первые 50 миллионов трубочек поставлены в кафе и рестораны. Также товар понравился производителям напитков и соков. В планах компании на ближайшие два года запуск ещё пяти производственных линий.

«Развитие экологичного производства имеет большое значение для окружающей среды. Мы активно привлекаем в Липецкую область инвесторов, использующих принципы «зелёной экономики». Для нашего региона это особенно актуально, поэтому обязательно продолжим поддерживать компании, внедряющие технологии и инновации, направленные на улучшение экологии», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Всего в «Технопарке-Липецк» 30 резидентов. Из них восемь реализуют различные экопроекты. Одна из компаний получила грант Фонда содействия инновациям в размере 20 млн рублей. «Зевс-Технологии» направит средства на развитие экологичного производства по переработке старых автопокрышек. Шины пропускают через спецоборудование, получая резиновую крошку, из которой изготавливают тротуарную плитку, парковочные столбики и бордюры. Предприятие регулярно модернизирует производство. Среди экоразработок сотрудников компании – противопыльная установка. В планах – закупка более мощного измельчителя, дополнительных гидравлических ножниц и другого оборудования.

«Поскольку наше предприятие расширяет географию и собирает сырьё не только в Липецке, но и на территории области, нам требуются более мощные установки, чтобы справиться с большими объёмами отработанных покрышек. Такая переработка отходов производства и промышленного мусора поможет снизить нагрузку на полигоны области», – отметил заместитель директора «Зевс-Технологии» Петр Здендяк.

В настоящее время компания занимается оформлением земель под установку модернизированных линий для переработки изношенных шин, других РТИ и пластика. Безотходная технология даёт минимальную нагрузку на окружающую среду. Новое оборудование планируют установить в Тербунском и Чаплыгинском районах.