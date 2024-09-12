Отделение Социального фонда России по Липецкой области предупреждает о новом способе обмана граждан. В последнее время участились случаи телефонных звонков липчанам, в которых мошенники представляются сотрудниками соцфонда, записывают на несуществующий приём и запрашивают персональные данные для подтверждения. Преступники могут запрашивать личные документы, коды СМС-сообщений, паспортные данные, номера и коды банковских карт.

Помимо телефонных мошенников, в последнее время в регионе участились случаи распространения фейков в соцсетях о новых массовых выплатах семьям с детьми и пенсионерам. Недостоверная информация попадает в родительские чаты или группы по интересам в мессенджерах. Не стоит доверять сообщениям подобного рода. Переход по предложенным ссылкам в таких материалах может обернуться потерей денежных средств, предостерегли в липецком отделении соцфонда.