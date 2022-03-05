Новые способы обмана применяют телефонные мошенники. В управление социальной политики Липецкой области обратилась жительница региона, которой поступил звонок от неизвестных, представившихся сотрудниками социальной защиты.

В ходе разговора собеседники выясняли, какие меры поддержки получает женщина, и в итоге начали предлагать помощь в оформлении новой меры социальной поддержки. Для этого необходимо было выполнить определённые условия, в том числе предоставить данные банковской карты. Эти требования показались женщине странными, она прервала разговор и связалась с сотрудником управления социальной политики, чтобы уточнить: соответствует ли действительности информация о новой мере поддержке.

— В данном случае всё обошлось, т.к. потенциальная жертва мошенников вовремя проявила настороженность и обратилась за достоверной информацией к официальному лицу. Но подобный телефонный разговор надо пресекать ещё раньше, когда незнакомые люди начинают узнавать у вас какую-либо личную информацию. Помните: сотрудники соцзащиты не обзванивают граждан, чтобы получить у них информацию о назначенных выплатах, и не предлагают ничего оформить! Настоящие сотрудники соцзащиты располагают всей информацией о получателях мер социальной поддержки, о назначенных им выплатах. А предоставление новых мер носит заявительный характер, то есть чтобы получить выплату или услугу, человек должен сам подать заявление – в МФЦ или, в отдельных случаях, через портал госуслуг. Никаких других вариантов оформления мер социальной поддержки не существует, — подчёркивает начальник регионального управления социальной политики Татьяна Андреева.